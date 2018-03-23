Арестован Евгений Афнагель 44 23.03.2018, 10:09

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Дом политика пытались штурмовать с применением спецсредств.

Сегодня утром арестовали одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля.

Об этом Charter97.org сообщила супруга политика Екатерина Людвиг.

«Дом был в осаде уже несколько дней, с каждой стороны дежурило по одному «бусику» с ОМОНом, в машине человек шесть, плюс легковушки иногда появлялись.

ОМОН патрулировал все соседние улицы, ночью тоже дежурили, разводили костры.

Как только я выезжала на машине, за мной сразу ехали, проверяли нет ли Жени, на дороге к дому дежурили ГАИшники.

Сегодня утром ОМОНовцы подошли к дому и сказали, что есть приказ на задержание в любом случае, даже если не выйдет из дома до 26 марта. Сказали, что будут брать дом штурмом, использовать спецсредства, спрашивали, есть ли маленькие дети в доме, сказали, что выламывать будут даже межкомнатные двери, бить стекла.

После того, как начали стекаться к дому со всех сторон, стучать в двери и угрожать выломать, Женя решил выйти. Сегодня будет суд, никаких «должков» по старым акциям у него нет», - рассказала жена политика.

Напомним, что 21 марта власти арестовали лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимира Некляева, Максима Винярского и Вячеслава Сивчика.

Максима Винярского и Вячеслава Сивчика приговорили к 10 суткам административного ареста, Владимира Некляева – к 5 суткам.

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