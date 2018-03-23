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Арестован Леонид Кулаков

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  • 23.03.2018, 12:25
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Леонид Кулаков

Активиста «Европейской Беларуси» задержали в Минске.

Активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова задержали сегодня в Минске. Об этом в «Фейсбуке» написал сам активист.

Как успел сообщить ПЦ «Вясна» Леонид Кулаков, в около 12 часов милиция ворвалась к нему в дом, после того, как он под угрозами был вынужден открыть им дверь.

Капитан милиции Василий Дегтярев сообщил ему, что он должен проехать с ними в РУВД Первомайского района, так как еще 19 марта состоялся суд по административному делу против него.

Напомним, что 21 марта власти арестовали лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимира Некляева, Максима Винярского и Вячеслава Сивчика.

Максима Винярского и Вячеслава Сивчика приговорили к 10 суткам административного ареста, Владимира Некляева – к 5 суткам.

Сегодня утром минский ОМОН пытался штурмовать дом одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля. Политик был арестован.


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