Леонид Кулаков осужден на 10 суток 23.03.2018, 16:24

Леонид Кулаков

Решение вынес суд Первомайского района Минска.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков осужден на 10 суток административного ареста, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Сегодня около 12 часов дня милиция ворвалась в дом к активисту, после того, как он под угрозами был вынужден открыть им дверь.

Капитан милиции Василий Дегтярев сообщил Леониду Кулакову, что он должен проехать с ними в РУВД Первомайского района, так как еще 19 марта состоялся суд по административному делу против него. Сейчас возникла резкая необходимость ознакомить Леонида Кулакова с решением суда.

Около 14.00 стало известно, что Леонид находится в РУВД Первомайского района. Скоро его повезут в суд, где будут судить по ч.3 ст. 23:34.

Около 16.00 суд Первомайского района постановил наказать Кулакова 10-суточным арестом.

Напомним, что 21 марта власти арестовали лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимира Некляева, Максима Винярского и Вячеслава Сивчика.

Максима Винярского и Вячеслава Сивчика приговорили к 10 суткам административного ареста, Владимира Некляева – к 5 суткам.

Сегодня утром минский ОМОН пытался штурмовать дом одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля. Политик был арестован.