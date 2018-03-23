Леонид Кулаков осужден на 10 суток
- 23.03.2018, 16:24
Решение вынес суд Первомайского района Минска.
Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков осужден на 10 суток административного ареста, сообщает сайт ПЦ «Весна».
Сегодня около 12 часов дня милиция ворвалась в дом к активисту, после того, как он под угрозами был вынужден открыть им дверь.
Капитан милиции Василий Дегтярев сообщил Леониду Кулакову, что он должен проехать с ними в РУВД Первомайского района, так как еще 19 марта состоялся суд по административному делу против него. Сейчас возникла резкая необходимость ознакомить Леонида Кулакова с решением суда.
Около 14.00 стало известно, что Леонид находится в РУВД Первомайского района. Скоро его повезут в суд, где будут судить по ч.3 ст. 23:34.
Около 16.00 суд Первомайского района постановил наказать Кулакова 10-суточным арестом.
Напомним, что 21 марта власти арестовали лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимира Некляева, Максима Винярского и Вячеслава Сивчика.
Максима Винярского и Вячеслава Сивчика приговорили к 10 суткам административного ареста, Владимира Некляева – к 5 суткам.
Сегодня утром минский ОМОН пытался штурмовать дом одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля. Политик был арестован.