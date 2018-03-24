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Схватка белки и змеи попала на видео

  • 24.03.2018, 9:14
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Белка защищала свое потомство.

В Сети появилось видео схватки белки со змеей. Кадрами поделился YouTube-канал ViralHog.

Отмечается, что инцидент произошел 18 сентября 2017 года в американском городе Вирджиния-Бич.

Как показано на видео, белка делает несколько выпадов против полоза, который, в свою очередь, пытается обороняться. Действия грызуна автор ролика объяснил защитой потомства. По его словам, белка самостоятельно вытащила пресмыкающееся из своей норы.


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