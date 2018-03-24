В Бобруйске задержана активистка Таисия Кабанчук 1 24.03.2018, 19:11

Таисия Кабанчук

Общественную активистку задержали люди в штатском.

В Бобруйске люди в штатском задержали координатора оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Таисию Кабанчук.

Об этом в «Фейсбуке» сообщила бобруйская журналистка Марина Молчанова.

«В Бобруйске задержали координатора БХД по городу Таисия Кабанчук. Несколько мужиков в штатском затолкали ее в машину без каких опознавательных знаков и увезли в УВД», - сообщила она.