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На выезде из Бобруйска задержали пятерых активистов БСДП

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  • 25.03.2018, 11:13
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Активисты ехали на разрешенный властями митинг-концерт в Минске.

На выезде из Бобруйска задержали пятерых активистов партии БСДП, сообщил в «Фейсбуке» их соратник Игорь Борисов.

«На выезде из Бобруйска только что задержаны 5 активистов БСДП вместе с представителем ЦК Юрием Гриневицким.

Все они направлялись в Минск на разрешенный властями концерт. Сейчас их машину сопровождают в отдел милиции. Обвиняют в каком-то преступлении», - написал активист.

Напомним, что режим Лукашенко провел превентивные аресты участников празднования 100-летия БНР.

23 марта этого года Московский суд Минска приговорил к 10 суткам ареста координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля.

21 марта задержаны также члены оргкомитета акции Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский. Максима Винярского осудили 21 марта на 10 суток за акцию солидарности с сайтом «Хартия-97», заблокированным в Беларуси.

Владимир Некляев приговорен к 10 суткам, выйдет на свободу только 31 марта. Сивчик также находится в изоляторе на Окрестина. Также на 10 суток осужден активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков за проведение 13 марта акции в поддержку «Хартии-97».

Сегодня утром в Марьиной Горке был задержан поэт и общественный активист Славомир Адамович. По дороге в Минск также была задержана журналистка Ольга Чайчиц.


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