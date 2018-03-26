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Послевкусие Дня Воли: начинаются суды над участниками протестов в Минске

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  • 26.03.2018, 11:53
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Фото: Viktor Drachev\TASS\Getty Images

Большинство процессов пройдет в суде Советского района Минска.

Административные дела задержанных 25 марта в Минске активистов, волонтеров, правозащитников и просто граждан, рассматриваются сегодня в судах Минска, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Большинство процессов пройдет, предположительно с 12 часов, в суде Советского района Минска.

По сведениям правозащитников, составлено более десятка протоколов правонарушений по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Несколько человек обвинили в неподчинении должностному лицу по ст. 23.4 КоАП.

Известно, что протоколы составлены на волонтеров-наблюдателей Максима Ковалева (ч.3. Ст 23:34), Татьяну Мастыкину (ст. 23.34 и 23.4 КоАП), Андрея Кречко (ч.1 ст. 23:34), Игоря Богачева (ч.1 ст. 23:34) правозащитницу Анастасию Лойко (ч.1. ст. 23:34).

Суды также ждут общественных активистов Сергея Спариша, Валентина Троцкого, Елену Толстую, Ольгу Николайчик (суд Партизанского района), Валерия Бычковского, Артура Журова, Галину Терентьеву.

Большинство задержанных отпустили из РУВД без составления протоколов, продержав от 1 до 5 часов. Наибольшее время провела в Первомайском РУВД Нина Багинская - около 9 часов.

По предварительным данным, количество задержанных 25 марта выборах в Минске составляет чуть более 60 человек. На утро 26 марта установленные фамилии 42 задержанных. В других городах на разное время задерживали около 50 человек. Несколько человек оставили в изоляторах временного содержания.


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