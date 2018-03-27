Четверо патриотов требуют по 100 тысяч рублей компенсации 4 27.03.2018, 22:34

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Андрей Дундуков, Виктор Данилов, Сергей Стрибульский и Виктор Мороз

Ответчиком от имени государства выступает Министерство финансов.

В суде Московского района Минска началось рассмотрение коллективного иска четырех фигурантов "дела патриотов" о компенсации морального вреда. Ответчиком от имени государства выступает Министерство финансов.

Иск подали Андрей Дундуков, Виктор Данилов, Сергей Стрибульский и Виктор Мороз, сообщает "Радио Свобода". Всех их (как и других 30 задержанных) сотрудники КГБ задержали в конце марта — начале апреля 2017 года. Парней держали под стражей более четырех месяцев, а потом еще несколько месяцев — под подпиской о невыезде.

Андрей Дундуков говорит, что на допросах его называли нацистом и преступником: "Мне сказали, что я преступник сам и тренировал преступников, называли нацистом. Я на это отвечал, что я патриот, а следователи говорили: "А кто вас уполномочил быть патриотом?".

В качестве перенесенных моральных страданий он упомянул статью в газете "СБ. Беларусь сегодня" и фильм "Белый легион черных душ", показанный по БТ. Бытовые неудобства в изоляторе КГБ, по его словам, также унижали: "Там не было для меня кровати, приходилось спать на полу. Не было туалета в камере, приходилось пользоваться ведром, что меня унижало".

К тому же Дундукова уволили с работы, а сын и жена, как и он сам, получили психологический стресс. Жене необходимо лечение.

Виктора Данилова задержали неизвестные лица, которые напали на него сзади и ударили по голове. В КГБ его привезли связанного, с черным колпаком на голове и начали допросы. Парень говорит, что у него развились фобии: "До сих пор боюсь тех, кто подбегает сзади". Данилов рассказал, что его пугали тем, что вывезут в лес.

Жаловался он и на издевательство во время следствия. Он упомянул не менее чем 8 "разговоров" с сотрудниками КГБ, когда его заставляли "во всем признаться" да еще и "оговорить не только себя, но и друзей". Ему грозили 15 годами заключения и намекали на опасность для родственников. "У меня по этой причине начался нервный тик", — сообщил Данилов.

Он был вынужден также уволиться с прежней работы.

Сергей Стрибульский заявил, что во время задержания против него применили электрошокер. За время заключения у него ухудшилось здоровье: "Потерял на две единицы зрение от пребывания в темной камере. Было -6, сейчас -8".

Виктор Мороз сообщил, что от пережитого стресса его жена получила проблемы со щитовидной железой. "Врачи сказали, что пожизненно придется ходить к эндокринологу", — уточнил он.

У самого Мороза во время заключения из-за плохих бытовых условий возникли проблемы со здоровьем: обострилась старая травма колена, застудило мочевой пузырь, так как спал на полу под нарами.

Мороз — индивидуальный предприниматель. После освобождения он потерял клиентуру, так как его рабочая репутация оказалась подорванной.

На суде представитель Минфина Денис Коляда спрашивал у каждого из истцов: почему они не обращались за признанием права на компенсацию ущерба в КГБ и Следственный комитет, когда уголовное преследование против них было прекращено?

Адвокат Ольга Мацкевич сообщила, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает такое право только за следователем, ведущим дело: "Только он имеет право выносить соответствующее постановление по окончании дела. Но этого не было сделано на момент окончания следствия и уже не будет сделано никогда. Поэтому наши подзащитные обратились в суд".

Представитель Минфина заявил, что не признает иск. "По 460 и 462 статьям этого раздела Уголовно-процессуального кодекса право на компенсацию должен признать орган, который вел расследование, на основании признания, что действия были незаконными. Пока незаконность действий этих органов ничем не установлена", — подчеркнул Денис Коляда.

Суд продолжится 3 апреля.