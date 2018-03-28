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Должников по «коммуналке» отправляют на общественные работы

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  • 28.03.2018, 11:22

Лунинецкое ЖКХ предложило эксперимент.

Лунинецкое ЖКХ предлагает должникам устроиться временно дворниками, рабочими по улице, рабочими по извлечению вторичных материальных ресурсов, сообщает «Медиа-Полесье».

Заработанные за месяц-два средства пойдут в счет погашения стоимости за потребленные коммунальные услуги.

Как сообщил Медиа-Полесью директор КУМП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» Георгий Шпаковский, таким образом, отрабатывая уборщиками, задолженность погасили уже 6 человек.

Принимаются как неработающие граждане, так и те, что находятся в отпуске на основной работе. Оформление трудоустройства – в соответствии с законодательством.

Еще один способ погашения задолженности – сдача вторсырья.


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