Гарри Погоняйло: Патриоты должны получить компенсацию 2 29.03.2018, 8:32

Гарри Погоняйло

Фальсификаторы «дела патриотов» обязаны ответить за свои незаконные действия.

Юрист Белорусского Хельсинкского Комитета Гарри Погоняйло в комментарии «Радыё Рацыя» объяснил, почему стоит судиться с государством за незаконное содержание в неволе. Как известно, 27 марта суд Московского района Минска начал рассмотрение коллективной жалобы четырех фигурантов «дела патриотов» к Минфину о компенсации морального вреда, причиненного им незаконным задержанием и содержанием под стражей длительное время.

Иски подали Андрей Дундуков, Виктор Мороз, Сергей Стрибульский и Виктор Данилов. Свою моральный ущерб они оценили по 100 тысяч рублей.

«Государство должно нести такого рода расходы, если оно нанесло ущерб людям. И должно компенсировать моральный ущерб, если человек был безосновательно задержан и находился некоторое время в тюрьме. Но здесь нужно доходить еще и до тех должностных лиц, которые непосредственно принимали решение о лишении свободы. Чтобы те понимали, что они не просто выполняют незаконную комнаду, но и совершают преступления. А незаконный арест - это именно преступление. Нужно, чтобы другим была наука, что силовики также несут личную ответственность за свои действия. Было же сразу очевидно, что у следствия нет никаких доказательств виновности фигурантов «дела патриотов», - считает юрист.

- Есть ли шанс получить какую-то материальную компенсацию?

- Прецеденты были, поэтому почему бы и нет? Тем более, что по закону предусмотрена такая компенсация, если невиновный человек оказался за решеткой. В таких случаях мы говорим, что дело было сфальсифицировано. Одним словом, по существу в отношении этих людей были совершены должностные преступления, так как их незаконно лишили свободы и еще публично обвинили до тех пор, пока было проведено следственное разбирательство. Люди понесли имиджевый и моральный ущерб, ухудшили свое здоровье. Как это можно оставить без внимания ?! Ребята абсолютно правильно делают, что требуют компенсацию. Если судьи будут выносить решения по закону, то иск фигурантов «дела патриотов» однозначно должен быть удовлетворен. Другое дело - в каком объеме.