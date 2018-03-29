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Назван лучший автомобиль 2018 года

  • 29.03.2018, 8:58
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Победитель был объявлен в рамках автосалона в Нью-Йорке.

Организаторы конкурса World Car Awards назвали лучший автомобиль в мире в 2018 году, сообщает abw.by.

Победитель был объявлен в рамках автосалона в Нью-Йорке, который стартовал 28 марта.

Впервые лауреатом престижной премии становится Volvo с кроссовером XC60 второго поколения. Шведской новинке удалось выйти победителем в борьбе с 33 другими претендентами – на финальном этапе голосования международного жюри конкурса в составе 82 журналистов из разных уголков планеты XC60 удалось одолеть Mazda CX-5 и Range Rover Velar.

Победителями в остальных пяти номинациях стали Audi A8 ("Самый роскошный автомобиль года"), хэтчбек Volkswagen Polo ("Городской автомобиль года"), Nissan Leaf ("Экологичный автомобиль года"), BMW M5 ("Спортивный автомобиль") и Range Rover Velar ("Лучший дизайн").

Напомним, что на минувшем Женевском автосалоне был объявлен победитель конкурса "Европейский автомобиль года" – им тоже стал кроссовер Volvo, но только поменьше.


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