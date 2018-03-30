Андрей Санников: Я был бы «за» конфликт поколений 5 30.03.2018, 7:49

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Фото: Svaboda.org

25 марта больше всего поразила отчаянная решимость белорусов.

Статья лидера гражданской кампании “Европейская Беларусь” Андрея Санникова:

Сначала ощущения. Честно скажу, когда взяли Некляева, Сивчика, Винярского, Кулакова, потом Афнагеля, Статкевича, Николайчик, у меня болело сердце. Для меня это необычно, поэтому я понимал, что всерьез. Я вспомнил март 2003 года, 15 лет назад, 85 лет БНР. Холодные камеры Окрестина, где мы сидели вместе Леней Малаховым, Змитром Бондаренко и Ленчиком Новицким. Бомжи, стукачи, ледяная вода и умывальник рядом с канализационной дырой.

И вот сейчас 100-летие, которое все арестованные собирались отпраздновать. Отпраздновать, а не отпротестовать. И в который раз – чувство бессилия перед тупой серостью, в которой уже неразличимы отдельные силуэты.

А как же концерт? Ведь людям хочется хоть в такой форме отделить себя от этой серости. Нет, концерт должен быть. Это будет хорошо. Он будет не совсем настоящим, но пусть он будет. Пусть будут флаги, пусть будут семьи. Да, семьи – это важно.

А потом была зачистка площади Якуба Коласа, незадолго до концерта. Больше всего поразила решимость людей. Видели, что берут всех при малейшем подозрении, и все равно, сами подходили поближе к серым тупым животным, доставали припрятанные плакаты, флаги, листовки и шли в автозаки. Один, другой, третий, десятый, двадцатый... Молчаливая и отчаянная решимость белорусов. Не показная и бескорыстная.

А еще вести из регионов. Посадили Карповну, взяли блогеров, снова прессуют журналистов Белсата. А ведь холодно. И знаешь, что чуть только животные заведут людей за свои загородки, все что угодно может случиться. И опять ноющее чувство бессилия.

Концерт начался. Очень хотел его посмотреть. Хотя бы просто как документ дня, времени. Долго не мог понять, сколько людей пришло. Картинка все время пропадала. Потом появилась, и стало видно, что много. Здорово! Флаги видны!

Концерт посмотреть так и не смог. Включал, видимо, в самые неудачные моменты, когда хотелось сразу выключить. Да и ведущие, и комментаторы в студиях не совпадали по эмоциям, но это субъективное.

Теперь логика

Мне очень хочется оставить 2010 год позади, но не получается. Не свой 2010-й, а тот год в истории и в политическом развитии Беларуси. Мой-то всегда будет со мной. Но те события были весьма значимы для нашей дальнейшей жизни. Мне в тюрьме, да и по выходе из нее казалось, что всё стало очевидным для всех. Что нас брали, избивали, пытали, бросали по тюрьмам у всех на виду. Что ловкачам спрятаться не удалось. Что стукачи, засветившиеся особенно в первые дни декабрьского безумия диктатора, не имеют права на присутствие в политике на стороне белорусов. И неважно, как и когда случился момент слома или вербовки, они должны были просто сойти в небытие.

После 19 декабря 2010 года прошло совсем немного времени, а в историческом измерении прошло лишь мгновение, как именно вот эта группа непонятных личностей стала, пожалуй, самой заметной командой обслуживания Лукашенко в оппозиционной среде. После очень непродолжительного затишья они стали ньюсмейкерами в большинстве “независимых” СМИ. Тут даже не надо вдаваться в подробности. По-моему, абсолютно очевидно, что они из себя представляют и что они работают как одна команда. Слаженно, иногда творчески обслуживают своих хозяев.

Только это не помогает нам вырваться из удушающей несвободы.

И вот тут уместно взглянуть на организацию того самого концерта с точки зрения логики. И даже не на раскол, который произошел на оргкомитете, и который можно было наблюдать в прямом эфире. Это как раз было к месту, и дискуссия, пока она была дискуссией, была живой и даже драматургически интересной. Но вот потом оказалось, что часть спорщиков была актерами и была в курсе всего сюжета, точно знала свои роли, а другая часть плохо понимала, что происходит, нервничала и срывалась из-за этого непонимания. Все потому, что в какой-то момент Беларусь, как таковая, у сторонников концерта просто исчезла из обсуждения. Это, конечно, было проделано мастерски. Главное, о чем полагалось говорить, страна Беларусь, просто испарилась, и взамен вдруг речь зашла о надуманном конфликте поколений. Непонятно откуда взявшиеся на оргкомитете личности внезапно стали главными действующими лицами и дали всем понять, что они уже договорились с режимом о концерте.

Дальше – дело техники. Дальше пошла слаженная игра той самой лукашенковской команды, которую создали в оппозиции. Ребятки из числа условно освобожденных после 2010 года метнулись шептаться с режимными контролерами. Все порешали. Некоторые, особо прыткие, успели и в Брюссель метнуться, рассказать о концерте, как о новой эре демократии.

“- Каго любіш?

- Люблю канцэрт!

- То ўзаемна!”

А потом слаженная команда подтанцовки стала продавать всю эту шнягу как конфликт поколений.

Я был бы “за” конфликт поколений. Если бы он имел место, он был бы очень кстати. Но ничего подобного нет даже в помине. Есть “ментовская прокладка”, как это называют на зоне.

И сухой остаток

Здорово, что тысячи людей собрались 25 марта в центре Минска с нашими флагами и символами. Здорово, что нашлись люди, которые смогли организовать сносные технические условия для хоть какого-то концерта. Здорово, что тысячи белорусов смогли несколько раз в полный голос выкрикнуть “Жыве Беларусь!” Большая радость, что к вечеру выпустили часть политзаключенных.

А что же не так?

А то, что мы остались там же, где и были, если не еще глубже.

Странно было наблюдать страсти по оппозиции в связи с организацией концерта. Да не было никакого раскола в оппозиции. К сожалению, не произошло никакого поколенческого прорыва. Группа молодых людей, для меня непонятных, выполнила функцию подрядной фирмы по организации массовых мероприятий разрешенного типа. Группа искусственно раскрученной подтанцовки обеспечила как бы политическое прикрытие этого мероприятия. А при чем здесь оппозиция?

Оппозиция только косвенно зависит от конкретных имен. На самом деле - это понятие и принципы. И при диктатуре это понятие и принципы определяют все содержание и смысл действий отдельных лиц. Это не Статкевич, Афнагель, Некляев, Николайчик, Кулаков, Сивчик и т.д. и т.д. и т.п. и т.п. жить не могут без маршей и демонстраций. Это обязанность оппозиции, которая желает смены этого режима. Все остальное – иррелевантно, как сказал бы Скарына.

В Беларуси появилась еще одна группа организаторов массовых мероприятий, работающая по заказу, отличающаяся тем, что готова использовать национальную символику. Пожелаем ребятам успеха. По сравнению с шоу “всенародное собрание” это действительно шаг вперед.

Все было бы неплохо, если бы через организаторов концерта был установлен хоть какой-то канал коммуникаций с режимом для обсуждения перемен. Но пока они служат только для ретрансляции распоряжений власти. Пока это всего лишь выпускной клапан.

Конечно, нужны концерты. С нашими флагами, без предварительных “хапунов”, узников совести и беспредела силовиков, с многоголосным “Жыве Беларусь!”, звучащим как один голос сильного свободного человека. Это будет в свободной Беларуси. Нужна свобода для всех, а не по частям. Завоюют ее те, кто за нее борется, и завоюют для всех.

Андрей Санников, специально для Charter97.org

Внешнее фото - people.onliner.by