Дружба. Жвачка 30.03.2018, 17:06

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Беларусь увеличила экспорт жевательной резинки в Россию в десять раз за три года.

В 2015 году Беларусь импортирует 88 тонн жвачки, а в 2017-м – 824 тонны. Чего вдруг страна решила жевать — не переживать? Следите за руками. Дружба в жвачке, пишет antijournalist.by.

Беларусь интенсивно зажевала свой орбит без сахара в 2016 году, увеличив за год импорт жвачки с 88 до 151 тонны, а в 2017-м году — до 648 тонны.

Дело в том, что с 2016 года Россия ввела против Турции экономические санкции, среди прочего там и жвачка тоже. Должен же кто-то сжевать турецкое? И наша страна дружественно подставила турецкой жвачке свои челюсти. В 2015 году мы импортировали из Турции только 11 тонн жвачки (из Китая в три раза больше), а в 2016 уже 82 тонны, в 2017-м — 679 тонн (из Китая в 20 раз меньше).

Но если бы мы только жевали! Или лучше так. Если бы это жевали мы. Враг моего врага — наш лучший торговый друг и партнер.

В 2015 году Беларусь продавала в Россию жалкие 6,4 тонны жвачки. А в 2017-м успели продать им 647 тонн! Посмотрите, как это прекрасно: импортировали из Турции 679 тонн жвачки, экспортировали в Россию 647 тонн жвачки. Свежее дыхание облегчает понимание как одной стране заработать на принципиальности двух других.

Но, увы, этот рынок закрылся. С 18 марта 2017 года Россия снова разрешила себе жевать турецкое. Возможно из-за этого в январе 2018 года наша страна продала России только 31 кг жвачки.