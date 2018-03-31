В Дубровно оштрафовали активистку, которой в День Воли не дали доехать 8 31.03.2018, 8:49

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Наталья Стрельченко

Фото: svaboda.org

Основанием стало заявление от «дискредитированного чиновника».

Наталью Стрельченко оштрафовали на 196 рублей якобы за «неподчинение милиционерам» в райотделе милиции, куда ее доставили в 6:30 утра 25 марта, сообщает «Радыё Свабода».

Основание для задержания - заявление от «дискредитированного чиновника»

Наталья - известная в регионе активистка ОГП, единственной партии, представители которой есть в райцентре. Именно этим она объясняет «неравнодушие» местной милиции. Ее задержали, когда она шла на автовокзал, чтобы ехать в Минск на День Воли. Милиционеры сказали, что на нее поступило заявление от чиновника райисполкома «за дискредитацию».

«Сказали, надо идти разбираться. Я удивилась: воскресенье, 6 часов утра ... Но пошла. В отделении держала в руках телефон, который мне постоянно приказывали положить в сумку. Подозревали, что я снимаю видео. Но я ничего не снимала! Просто ждала звонка от родственников, чтобы сообщить, куда я подевалась. Отказ скрыть телефон квалифицировали как неподчинение. А когда я сама решила позвонить знакомым, телефон отобрали силой», - рассказала Наталья Стрельченко.

Несмотря на то, что Наталья Стрельченко одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей, ее продержали до 26 марта в изоляторе. На ее жалобу начальник местного РОВД Олег Сказецкий заявил, что в действиях сотрудников милиции нарушений не видит.

Телефон остался в суде как «вещественное доказательство»

Свое задержание Наталья Стрельченко через смартфон транслировала в «Фейсбук». Но в отделении, говорит, видео не снимала. Судья Игорь Татаев посчитал, что факта неповиновения это не опровергает и наказал ее штрафом в 8 базовых величин.

Наталья Стрельченко собирается обжаловать приговор. До того времени ее телефон остается «в материалах дела» и из него кто-то заходит на ее страницы в социальных сетях, утверждает Наталья.

Милиционеры сказали в суде, что заявление об «оскорблении чести и достоинства» поступило к ним от заместителя председателя райисполкома поздно вечером 24 марта. И хотя там не было конкретных фамилий, они решили «провести проверку» на следующий день с самого утра.

Под эту «проверку» утром 25 марта попал и Дубровенский активист ОГП Николай Чемурако. Он также собирался в Минск. На выезде из города его машину остановили и приказали ехать в РОВД по той же причине - разбираться по заявлению «о дискредитации».

Никакого заявления в участке не показали, продержали 7 часов и отпустили, когда ехать в Минск было уже поздно.