Видеохит: Хасиды на гироскутерах исполнили свадебный танец 4.03.2018, 10:27

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Родственники жениха и невесты решили удивить молодоженов.

Видеозапись, сделанная на свадьбе хасидов в Израиле, стала вирусной в интернете: чтобы порадовать жениха и невесту гости исполнили в их честь танец на гироскутерах (в Израиле их называют "ховерборды" - от английского названия hoverboard), пишет vesty.co.il.

Видеоролик был опубликован журналистом Арие Эрлихом, заместителем главного редактора журнала "Мишпаха" ("Семья").

"Видео было снято на прошлой неделе на хасидской свадьбе, - пишет Эрлих. – Родственники жениха и невесты решили удивить молодоженов групповым танцем на гироскутерах – в последнее время это электрическое транспортное средство стало трендом среди ультраортодоксов".

"На религиозных свадьбах существует обычай – друзья и родные стараются порадовать жениха и невесту каким-нибудь необычным выступлением, оригинальным трюком или необычным танцем, - поясняет Эрлих. – На хасидских свадьбах выступление обычно перекликается с календарными датами или с актуальными событиями, которые сейчас у всех на слуху. После танца в костюме Трампа было логично ожидать появления в банкетных залах гироскутеров. Я уверен, что это средство передвижения украсит еще не одну хасидскую свадьбу".

Того же мнения придерживается религиозный музыкальный критик Ави Блюменталь: "Удивить и порадовать молодоженов хотят все. Обычно подобные фокусы характерны для Соединенных Штатов, но сейчас это дошло и до Израиля. Есть что-то особенное в сочетании традиционной старомодной одежды хасидов и ультрасовременных технических приспособлений. Без сомнений, это станет популярным".