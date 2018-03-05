В Канаде кот баллотируется в Совет директоров университета 3 5.03.2018, 10:40

У кота даже появился свой собственный лозунг.

Коты продолжают захватывать мир, и на этот раз их привлекла Канада. В Канадском университете на должность члена Совета директоров был выдвинут кот. Многие отнеслись к этому как к шутке, но студенты уверены — кот победит, пишет medialeaks.ru.

После смерти кота Стаббса, который двадцать лет пробыл мэром города Талкитна на Аляске, люди стали потихоньку забывать о котах-управленцах. Однако нам не стоило списывать котиков со счетов. Жажда власти жива в них как никогда, и кот Карлтон из Канады — прямое тому доказательство.

Карлтон — кот, который гуляет сам по себе, но в качестве места жительства уже долгое время предпочитает территории и кампусы университета Святой Марии в Галифаксе, Канада.

Постер призывает 1 марта выбирать Карлтона в Совет директоров. У кота даже появился свой собственный лозунг, напоминающий предвыборные обещания кандидатов и означающий всё то, что кот сможет выполнять, будучи управленцем, — сидеть: «Если я подхожу для Совета, я заседаю в Совете».