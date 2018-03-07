Сергею Долидовичу насчитали $1600 налога за деньги с краудфандинга 2 7.03.2018, 17:37

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Сергей Долидович

Спортсмен просит не взимать налог, так как хочет все деньги передать в детский дом.

Лыжник Сергей Долидович должен уплатить налог с денег, собранных через краудфандинг на его подготовку к Олимпиаде. Всего ему насчитали 3200 рублей налога, передает «Еврорадио».

"Подал декларацию о доходах в налоговую, в том числе с суммой, которую получил с краудфандинга, — рассказал Долидович. — И получилось, что из собранных денег мне насчитали около 3200 рублей налога. Из этих денег у меня осталось около 10 тысяч рублей, и я планирую их отдать в детский дом. Поэтому я подал заявление в наш районный исполнительный комитет, чтобы меня от этого налога освободили, и эти деньги полностью были перечислены в детский дом. Вот жду теперь ответ. Но в исполкоме этим предложением заинтересовались. Освободят ли меня от налога, станет известно только в апреле".

Через краудфандинг Сергей Долидович собрал более 30 тысяч рублей. Две трети из них он потратил, а 10 тысяч, которые остались, решил передать в Андреевский детский дом под Оршей. Правда, если налог придется уплатить, то эта сумма существенно уменьшится. Также в детский дом будут переданы средства, собранные на благотворительном аукционе от продажи "фирменного" олимпийского телефона и очков.