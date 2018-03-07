«Евровидение-2018»: Авторы песни Гюнешь будут судиться с ЕВС из-за Alekseev 1 7.03.2018, 23:04

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Шведская команда Гюнешь уже собрала доказательства нарушений правил «Евровидения» Alekseev и белорусской стороной.

Знаменитые шведские музыканты и продюсеры Тим Норелл и Александр Бард, которые в этом году занимались подготовкой к "Евровидению" белорусской певицы Гюнешь, намерены судиться с Европейским вещательным союзом, передает euroradio.fm.

Они возмущены тем, что организаторы "Евровидения" никак не реагируют на очевидные нарушения представителя Беларуси ALEKSEEV регламента конкурса: мол, его песня "Forever" была публично исполнена и коммерчески реализована за несколько месяцев до того, как это позволяют правила "Евровидения".

Тим Норелл в интервью шведскому таблоиду Aftonbladet заявил, что будет требовать ответа от ЕВС и Белтелерадиокомпании:

"ЕВС не следует своим собственным правилам. Как же я, как автор песен, буду знать, что применимо? Я поговорю с адвокатом о том, как действовать и требовать возмещения ущерба от ЕВС и белорусского телевидения за мошеннические процедуры".

Как сообщает Aftonbladet, шведская команда Гюнешь уже собрала доказательства нарушений правил "Евровидения" ALEKSEEV и белорусской стороной и отправила их организаторам.

Интересно, что несколько недель назад телеканал "Беларусь 1" заявил, что песня Алексеева уже прошла проверку в Европейском вещательном союзе, и украинскому певцу даже разрешено исполнить на конкурсе в Лиссабоне оригинальную версию песни (в финале национального отбора Никита исполнял немного измененную версию). Однако окончательное решение по поводу вероятности участия Алексеева в "Евровидении-2018" будет принято в понедельник 12 марта.

Кстати, Гюнешь с песней шведов "I won "t cry" на национальном отборе разделила второе место с группой Shuma. Согласно правилам, в случае форсмажора на "Евровидение" от страны едет артист, который оказался на второй строчке. Не исключено, что сейчас у Гюнешь может появиться неожиданный шанс все же представить Беларусь в Лиссабоне. Shuma набрала больше баллов в зрительском голосовании. Гюнешь — в голосовании жюри. В случае неожиданностей побеждает тот, за кого проголосовало жюри.