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Видеохит: Черепаха использовала «тактику камня», встретившись со стадом слонов

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  • 9.03.2018, 11:40
  • 1,908

Благодаря мудрой тактике черепаха выиграла в борьбе за выживание.

Посетители парка Крюгера в ЮАР сняли эпизод, на котором запечатлена ползающая у водоема черепаха. Спустя какое-то время она прячется в панцирь, заслышав приближение самых крупных млекопитающих, сообщает dni.ru.

"Тактика камня" оказалась выигрышной и пробегавшее стадо лишь слегка задело черепаху, не причинив ей серьезного вреда.


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