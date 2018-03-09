Видеохит: Черепаха использовала «тактику камня», встретившись со стадом слонов 2 9.03.2018, 11:40

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Благодаря мудрой тактике черепаха выиграла в борьбе за выживание.

Посетители парка Крюгера в ЮАР сняли эпизод, на котором запечатлена ползающая у водоема черепаха. Спустя какое-то время она прячется в панцирь, заслышав приближение самых крупных млекопитающих, сообщает dni.ru.

"Тактика камня" оказалась выигрышной и пробегавшее стадо лишь слегка задело черепаху, не причинив ей серьезного вреда.