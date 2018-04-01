Католики, греко-католики и протестанты празднуют Пасху 6 1.04.2018, 8:16

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Большинство христианских церквей сегодня отмечают праздник Воскресения Христова.

Во всех католических костелах, греко-католических часовнях и протестантских молитвенных домах Беларуси прошли праздничные богослужения.

В пастырском послании митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич заявил:

- Мы являемся частью культуры, которая всеми возможными и невозможными способами отвергает смерть. Люди среднего возраста всячески стремятся сохранить молодой вид и не показывать, что стареют. Если эти современные тенденции стараются удержать время, то Пасха ведет нас вперед, поскольку является праздником не прошлого, но будущего.

Пасха провозглашает правду о том, что будущее имеет смысл, потому что им владеет не кто иной, как воскресший Христос, который ждет не только на небе, но и на земле, чтобы помогать в этой жизни.

Современный мир никак не может выйти из экономического и финансового кризисов, его сотрясают политические и социальные кризисы, с каждым днем нарастает миграционный кризис.

Многие страны отказываются от установленного Богом института семьи. Божий дар жизни становится товаром, им можно торговать и манипулировать, его можно безнаказанно убивать в утробе матери. Террористические акты держат в страхе целые народы, потому что неизвестно, когда и где может случиться беда. Полномасштабная, а может, даже и ядерная, война заглядывает нам в глаза. Нерешенная проблема социальной справедливости ведет к возникновению новых конфликтов.

Надежда мира заключается в воскресшем Иисусе. Будучи вовлеченными через крещение в смерть и воскресение Христа, люди призваны отбросить старого человека, который концентрируется исключительно на самом себе, старается подчеркнуть свое положение в обществе и стремится к власти, богатству и удовольствиям.

Христианин должен быть тем, кто осознает, что все, что он имеет, является Божьим даром и его милостью, что его жизнь коротка, что он слаб и грешен. Несмотря на это, он остается возлюбленным ребенком Божьим. Осознание этого освобождает от рабства эгоизма, от боязни потерять свое социальное положение в обществе и страха перед будущим. Поэтому необходимо жить идеей воскресения, ведь цель нашей земной жизни — достичь вечной жизни с Богом. Это означает, что все привязанности к временной реальности являются относительными, а не абсолютными.

Желаю вам милости воскресшего Иисуса, его света и благословения, сильной веры и любви к Богу и ближнему всем нам и нашему Отечеству Беларуси, чтобы она изо дня в день воскресала к новой жизни.

Пусть правда воскресения станет новой духовной инъекцией, которая восстановит жизнь нашего общества, а воскресший Спаситель будет нашей надеждой и ведет в счастливое будущее — к новой обетованной земле, которой является Царство Божие.