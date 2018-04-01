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Митинг в Волоколамске собрал тысячи человек

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  • 1.04.2018, 15:35
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Фото: twitter.com

Жители города потребовали немедленной отставки подмосковных властей.

На митинг против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске вышли около трех тысяч человек. Жители города потребовали немедленного закрытия свалки, отставки местных властей и губернатора Андрея Воробьева, пишет «Немецкая волна».

Во время митинга были задержаны пять человек, четверо из них - активисты "Другой России". Задержанных доставили в ОВД Волоколамска. Накануне был задержан организатор протестных митингов в Волоколамске Артем Любимов. Акция прошла на улице Революционной у здания городской администрации, вход в здание охраняла полиция.

Митингующие держали плакаты "Мы хотим дышать", "Воробьева на вилы" и "Свободу Артему Любимову", речь идет о городском активисте-организаторе акции, задержанном полицией накануне.

Мнения жителей Волоколамска о политических требованиях разделились, некоторые из них держали плакаты "Путин, помоги!", некоторые наоборот - потребовали отставки российского президента. Один из митингующих предложил после акции отправиться автопробегом на Москву.


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