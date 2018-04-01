Кулинарные привычки, которые выдают в вас человека из СССР 13 1.04.2018, 16:58

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Пищевые привычках родом из Советского Союза, от которых надо срочно избавиться.

Давно хотел написать пост про советские кулинарные привычки — СССР нет уже 27 лет, а привычки остались. Что самое интересное — многие люди продолжают следовать советским стереотипам питания, даже не задумываясь о том, что сейчас можно не сильно дороже (а зачастую даже и дешевле) питаться намного лучше, здоровее и полезнее, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ о пищевых привычках родом из Союза, от которых надо срочно избавиться:

Для начала немного истории. Советские кулинарные традиции берут свое начало в "Книге о вкусной и здоровой пище", первое издание которой вышло ещё во времена великого диетолога и гастроэнтеролога. В книге содержались рецепты практически всех хорошо известных вам по советским застольям салатов, холодных закусок и горячих блюд — сельдь под шубой, оливье, рассольник, салат из крабов (позже —из крабовых палочек), винегрет и прочее — все эти рецепты содержались в этом фолианте. "Книга о вкусной и здоровой пище" считалась ценным подарком на свадьбу, и поэтому неудивительно, что практически все советские домохозяйки готовили одинаково — у всех была одна поваренная книга, а в магазинах были одинаковые продукты.

Любопытный факт — многие названия старых блюд из ещё дореволюционных времён активно переименовывались в ранние советские годы, названиям придавался более "народный характер" — и именно под такими названиями блюда вошли позже в "Книгу о вкусной и здоровой пище". Так, "Похлёбка боярская" превратилась в "Суп картофельный со свежими грибами", "Щи николаевские" стали "Щами из шинкованной капусты", а "Судак с польским соусом" превратился в "Судака разварного, соус с маслом и яйцами".

Ещё одна особенность "Книги о вкусной и здоровой пище" заключалась в том, что она, фактически, адаптировала кулинарные привычки людей под советские реалии — жестко нормированный трудовой день, отсутствие нормальной торговли и как следствие — импортных продуктов и т.д., причём подавала эту адаптацию как "исключительно научную и полезную диету", хотя на самом деле многие кулинарные привычки из "Книги о вкусной и здоровой пище" попросту вредные.

А теперь давайте подробнее посмотрим на список этих советских кулинарных привычек.

1. Есть всё с хлебом, постоянно есть каши.

Хлеб везде и повсюду пропагандировался в СССР, существовало даже что-то вроде культа поклонения хлебу. Образ колосящихся нив вошел в визуальную пропаганду как образ мира и достатка, везде в столовых висели плакаты вроде "Хлеб — всему голова", и даже в школьных учебниках по русскому языку постоянно рассказывались про хлеб какие-то истории.

Людей старшего поколения можно было понять — многие из них помнили страшную "коллективизацию", войну и голод и знали, что если в доме есть запас хлеба — то это очень хорошо и в случае чего поможет выжить. Однако к реалиям позднего СССР 1970-80-х годов это уже не имело никакого отношения и осталось в общественной жизни в виде рудиментарной привычки топтать всё с хлебом. С хлебом ели супы и вторые блюда, ели даже то, где уже и так было много углеводов и теста — блюда с картошкой, с рисом, пельмени, макароны и т.д.

Сюда же можно отнести и привычку постоянно есть каши — на завтрак, в виде гарнира на обед и на ужин. По своей сути каша (особенно в таки количествах) — достаточно пустая еда, лишь создающая "мякиш" в животе и ложное ощущение сытости, но не приносящая пользы организму. Многие дополнительно заедали кашу хлебом.

Если вы не хотите "жить как в СССР" — то избавляйтесь от привычки всё и всегда есть с хлебом.

2. Есть мало качественного белка.

Качественный белок, содержащийся в мясе, рыбе, морепродуктах и молочных продуктах, в СССР был дефицитом. Вспомните, что подавали в советских столовых в виде мясных блюд? Правильно — всевозможные котлеты, бифштексы и прочую дребедень, в которых мясной фарш (который и без того не целиком состоит из мяса) подмешивали хлеб и т.д. В котлете весом в 80 грамм было в лучшем случае 50% мяса, да и то не слишком высокого качества, перемешанного с жиром.

Домашние котлеты были чуть получше — но в любом случае, хорошее мясо и даже курица были большим дефицитом. Результатом такой диеты с повышенным содержанием углеводов, но с малым содержанием белка были специфические фигуры — с большим животом (от избытка углеводов), но с достаточно тощими руками и ногами (от недостатка мышечной массы вследствие дефицита белка).

В общем, советую всем по возможности избавляться от этой привычки и есть побольше качественного белка в мясе либо рыбе.

3. Питаться три раза в день, есть по расписанию.

Трёхразовое питание подавалось советскими диетологами как вершина прогресса — мол, кто есть три раза в день, тот будет бодр, весел и счастлив. В настоящее время эта система признана ошибочной — более правильным считается пятиразовое питание небольшими порциями. Объем калорий и самой пищи в завтраке, обеде и ужине должен быть меньше, чем при трехразовой системе, а между тремя основными приёмами пищи должны быть ещё два перекуса.

Это же касается и питания "по часам" — в СССР утверждалось, что важно съедать свой завтрак, обед и ужин в одно время, чуть ли не минута-в-минуту. Понятно, почему это пропагандировалось — в СССР люди были жестко привязаны к рабочему графику и часто просто не могли поесть в другое время (например, если хотелось пообедать пораньше). Современные исследования не считают, что важно питаться именно точно в одно время.

Короче, всем советую переходить на систему пятиразового питания — а не так, как было в СССР.

4. Обед из трёх блюд.

Может быть вы удивитесь — но это тоже довольно вредная советская привычка, произрастающая из системы трехразового питания. Что в ней такого плохого? Для начало надо понять, что если человек есть три раза в день, а не пять, то за один прием пищи он должен съесть намного больше всего — так появился классический советский обед из трех блюд, во время которого съедалась большая тарелка супа с хлебом, большая тарелка второго (часто тоже с хлебом) и еще был компот (нередко с булочкой).

Как результат — такой обильный приём пищи за один раз приводил к перееданию. В детстве я тоже питался по такой системе, но уже достаточно давно перешел на пятиразовое питание, и теперь почти всегда ем за обедом какое-то одно блюдо — получается более чем достаточно. Классический советский обед из трех блюд для меня сегодняшнего — это "впихнуть невпихуемое".

5. Есть только местные овощи и фрукты.

Достаточно вредный советский миф, в котором говорится о том, что человек должен есть только привычные ему овощи и фрукты, произрастающие в близлежащей местности. Откуда растут ноги у этого мифа понятно — в СССР не было нормальной торговли с зарубежными странами, а в местном сельском хозяйстве не было нормальных технологий сохранения продуктов — вот и получается, что пропаганда считала "полезными" только местные кислые яблоки, которые после хранения в подвале воняли могилой.

Этот же миф кстати повторил Лукашенко в своём монологе "Зачем есть мясо с картошкой", гуглите кому интересно. На самом деле человек может и должен есть абсолютно любые овощи и фрукты (за исключением случаев индивидуальной непереносимости) — бананы, апельсины, манго, ананасы, яблоки, груши, сливы и персики, ну и всё остальное. И это отлично подтверждает пример современности — в отличие от времен совка, мы сейчас едим овощи и фрукты со всего мира и стали от этого только лучше себя чувствовать и выглядеть.

6. Питаться пищевыми концентратами и консервами.

"Пищевыми концентратами" в советской кухне назывались всякие бульонные кубики, пюре, каши и супы быстрого приготовления и прочее подобное. В СССР эти продукты разрабатывались "оборонной" промышленностью для армии и всяких там полярников, но вскоре вошли в повседневный рацион обычных граждан.

Посмотрите любой советский фильм, в котором показывается магазин — на полках будут стоять ряды консервов и лежать пачки суповых концентратов — особенно популярным был "суп гороховый" в брикете и "Суп харчо" из бумажного пакета. Советские магазины в таких фильмах больше всего напоминают пункты раздачи сухих пайков каким-нибудь потерпевшим от цунами; в магазинах почти нет свежих фруктов и овощей, а лишь стоят бесконечные ряды консервов и концентратов.

Современная диетология считает концентраты и консервы достаточно вредной едой — первые содержат всякие там усилители вкуса и "антислеживатели", а вторые просто содержат много всякой вредной ерунды, о которой не рассказывали в СССР — скажем, любимые всеми советские "Шпроты" содержали ударные дозы вырабатывающегося при копчении бензапирена, который сейчас однозначно признан вреднейшим канцерогеном.

7. Пить мало воды.

Ещё одна чисто советская привычка — о пользе и необходимости пить достаточное количество хорошей чистой воды в те времена никто не говорил.