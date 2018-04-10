Спецоперация «Несчастная тысяча» 8 Владимир Халип

10.04.2018, 8:54

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Хорошие наступили времена.

Травка зеленеет, солнышко блестит. И уже над страной громыхнул первый гром. Грозный и неотвратимый. Это случилось 3 апреля в Минске на совещании-семинаре о развитии села. Инициатором и исполнителем этих громоподобных раскатов, конечно же, был правитель.

Приближение грозной бури предчувствовалось давно. Слишком благостная была на исходе зимы атмосфера. Праздники. Юбилеи. Свирепые хоккейные матчи. Однако на минувшей неделе по всему горизонту уже что-то хрюкало и мычало. Простодушные горожане полагали наивно, что это всего лишь обычная примета весны – где-то на колхозных просторах пастухи выгоняют в поле нетерпеливое стадо. Но эта наивная пастораль быстро зачахла, скукожилась. И возникло неодолимое чувство тревоги. Вполне возможно, что наиболее продвинутым быкам и неукротимым хрякам уже мерещились в ночном сумраке окаянный хамон и зловещие гирлянды скороспелых сосисок. Всему живому было уже ясно: что-то стряслось.

А гроза нарастала. Подступала неотвратимо и вкрадчиво. И вот правитель уже на трибуне. Сдерживая эмоции, будто бы нехотя читает по бумажке преамбулу. Никого вроде бы не обижает. И даже головы оторвать не грозит. Все как обычно. О прошлогодних успехах в аграрном секторе. О том, что продовольствие – это политика, внутренняя и внешняя. В привычный к подобным откровениям зал неприметно вползает сладостная дремота, принимая образ напряженного донельзя внимания.

И вот тут, когда в высочайшем докладе начала раскручиваться вроде бы невинная тема сырьевых зон, над головами ошеломленных чиновников и прочих участников этого судьбоносного совещания прошелестела первая молния. Злая и неотвратимая. Докладчик отрывается от текста и резко меняет тон: «Если нужно перераспределить сырьевые зоны, отдайте их тем мясокомбинатам и молокозаводам, которые имеют хорошие показатели, но при этом вы не потеряете в бюджете и прибыли. И работники будут иметь несчастную тысячу рублей зарплаты, которой правительство наше никак не может добиться».

Он даже сделал шаг в сторону, как бы отстраняясь от нерасторопного и нерадивого правительства. Вот только кто же создал это неэффективное правительство? Кто так старательно тасовал истрепанную колоду неповоротливых чиновников, которые в неопределенной перспективе еще только планируют штурм неодолимой высоты, на стратегических картах диктатуры носящей курьезное название - Несчастная тысяча?

Чего только не было в этом громокипящем докладе! И гневные пассажи по адресу тех, кто не выполняет высочайших указаний по повышению эффективности социально-экономического комплекса. И пламенные призывы «взять под контроль убыточные предприятия и обеспечить их безубыточную, а значит, эффективную работу». И даже затейливые игры с брутальной терминологией. «Вы говорите, нужна диктатура технологий? Она будет!»

Да кто же в этом сомневается? Все в нашей стране закручено вокруг убогой и на удивление многоликой диктатуры. Иногда даже представить невозможно, где и в каком облике она может проклюнуться. И вообще все эти сногсшибательные идеи правителя в той или иной форме давно ужу были озвучены в материалах партийных пленумов времен Хрущева, Брежнева и незабвенного товарища Черненко. Итог давно известен. Разве только эмоций в тех давних выступлениях было намного меньше. Берегли вожди свое здоровье. Да и публика была не та – слишком пламенного оратора запросто могли и подсидеть.

Однако и тут, в самый разгар этой руководящей бури, вдруг выглянуло солнышко, эмоции угасли, и в каких-то немыслимо высоких сферах вроде бы зазвучала даже нежная мелодия. И правитель увлек подведомственную аудиторию лучезарной картиной деревни будущего, похожей на его родную Копысь.

Пришла пора создавать подобные поселения по всей стране. У каждого председателя райисполкома отныне должен быть такой альбом с научно обоснованными картинками и планами будущего быта. Чтобы руководитель районного звена мог периодически его листать и вдохновляться.

И уже застенчивый призрак коммунизма, минуя свирепую охрану, заглянул было в этот зал, полный здорового оптимизма, но тут благостную атмосферу испортила пренеприятнейшая новость: в подготовке к посевной – завалы и провалы. В некоторых хозяйствах техника разукомплектована, процветают приписки, откровенный обман и даже воровство.

Новость, конечно, до крайности неприятная. Но не для всех. Правитель, едва окинув строгим взглядом присутствовавших здесь же силовиков, распорядился двинуть в зону неслыханного разгильдяйства лучшие силы прокуратуры, госконтроля, МВД и даже КГБ. А чего смущаться? Назревшая давно спецоперация совпала с началом посевной. А потому задача проста: любой ценой взять рубеж Несчастной тысячи. И заодно показать козу неуклюжему правительству.

«Проведите контрольные проверки немедленно и самым жестким образом надо наказать виноватых по всем выявленным в АПК нарушениям и фактам. Доложите мне, какие приняты решения, как наказаны виновные. Хватит разговаривать на эти темы. Проведите проверки и приведите всех в чувство».

Вот оно, реальное преимущество нашей экономики. Не ладится что-то, не вытанцовывается несчастная тысяча – послать в район прорыва группу надежных товарищей. И привести всех в чувство. А если спецоперацию подкрепить еще и танковым батальоном, эффект будет потрясающий.

И едва ли после такого решительного совещания у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что уже в конце лета с поднебесных высот прогремит традиционная фраза: «Будем с хлебом!» А если еще собрать в единый трудовой коллектив всех тех, кто по результатам проверок будет «приведен в чувство», да еще добавить ограниченный контингент пленных тунеядцев, можно уже в этом году разворачивать грандиозное строительства деревни будущего, похожей на Копысь.

В общем, все не так уж и плохо. А если вдуматься, так очень даже хорошо. А самое главное, есть уже четкая, намеченная высшим руководством цель – Несчастная тысяча. Неприступная высота, которую предстоит взять. Любой ценой. А в остальном все просто о’кей! Травка зеленеет. Солнышко блестит.

Что еще человеку надо?

Владимир Халип, специально для Charter97.org