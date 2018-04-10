Какой «референдум» готовят власти? 8 Николай Статкевич

10.04.2018, 9:27

3,368

Николай Статкевич

Будем бдительны. И решительны, если понадобится.

Получаю все больше информации о скором референдуме. И все мы наблюдаем очень много действий власти в пользу правдивости этой информации.

Опять началась накачка экономики пустыми деньгами. Мы уже знаем, что после нескольких месяцев "счастья", в виде роста экономики и доходов, такое приводит к неизбежному "горю" - обвалу курса рубля, скачку цен и падению реального уровня жизни. Эти месяцы уже пошли.

Началась традиционная перед выборами или референдумами зачистка информационного пространства - заблокирована "Хартия", блокировкой принужден к переходу в контролируемый режимом сегмент Интернета "Белпартизан", целенаправленно преследуются журналисты "Белсата", вводятся в действие поправки к закону о СМИ, призванные взять под контроль публикации на форумах и в соцсетях.

Чиновники начали вброс информации о референдуме, чтобы проверить реакцию общества и других стран. На страницах в соцсетях определенных оппозиционных СМИ проводятся опросы об отношении к выносу на референдум некоторых вопросов.

Режим старается уменьшить главную опасность для своих планов по референдуму - возможность массовых протестов. Они не только угрожают власти, но и могут вернуть Запад к политике санкций.

Для нейтрализации протестов власти максимально использовали юбилейный День Воли, чтобы:

а) незначительными уступками уменьшить неприятие режима со стороны политически активного патриотического слоя общества;

б) прорекламировать в качестве новых общественных лидеров сторонников "улучшения" существующего режима;

в) дискредитировать с их помощью известных лидеров народных протестов и саму идею протестов;

г) проверить отношением к кампании дискредитации протеста степень лояльности негосударственных СМИ;

д) проверить степень управляемости "конструктивной" оппозиции, ее готовность действовать по сценариям власти.

По-видимому, главным для режима вопросом референдума будет безопасное продление срока нахождения "президента" у власти.

Чтобы успокоить политически активную часть общества, ей могут дополнительно предложить "морковки" в виде вопросов референдума по формальному перераспределению властных полномочий, парламентских выборов по партийным списков и, возможно, ещё что-то, не угрожающее основам режима.

Для уменьшения негативной реакции Запада будет усиленно педалироваться угроза российского вмешательства в президентские выборы, которые необходимо из-за этого перенести. Лет эдак на семь.

Некоторые источники сообщают, что о референдуме будет заявлено во время выступления "президента" перед "парламентом" 24 апреля. Называют даже возможные даты референдума - 17 июня и 15 июля, во время футбольного чемпионата в России и перед сезоном отпусков у западных политиков.

Не могу поручиться за точность источников, но избирательные комиссии всех уровней уже сформированы и проверены на местных "выборах". Нужные результаты и процент явки, вопреки реальным, они обеспечивают исправно. Машина фальсификаций готова. Референдум можно объявлять хоть через месяц.

Чтобы уменьшить вероятность такого сценария, посчитал нужным опубликовать его. Будем бдительны. И решительны, если понадобится.

Жыве Беларусь!

Николай Статкевич, Фейсбук