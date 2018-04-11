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Белорусский стартапер в Кремниевой долине пытается освободить человечество от рутины

  • 11.04.2018, 14:54

Зачем Дмитрий Мацкевич разрабатывает глобальную нейросеть.

Нейросеть может задуматься об уничтожении человечества лишь в одном случае, – Дмитрий Мацкевич делает паузу, чтобы улыбнуться, – если у нее будет самосознание. Но у нее есть только интеллект. Так что ни о каком уничтожении человечества говорить не приходится. Ну, в обозримом будущем», пишет журнал GQ.

Уроженец Беларуси, выпускник МФТИ Мацкевич уже года три живет в Кремниевой долине, точнее, в Сан-Франциско («сейчас вся активность там»). Поэтому, когда он объясняет, чем же занимается, его речь пестрит такими словечками, как «кейсы», «пэшн» или «брейнгазм». А во фразе о том, что его предыдущая компания попала «в топ чат-ботов Facebook», от русского языка остался, кажется, только предлог.

– У меня всегда была пэшн автоматизировать рутинные процессы, чтобы можно было думать не о них, а о чем-то интересном, – объясняет Дмитрий.

Что это значит? Начав с чат-бота для Telegram ($ 50 тысяч на него выделил Павел Дуров), который обрабатывал присланные пользователями фотографии, сегодня в рамках проекта DBrain Мацкевич разрабатывает глобальную нейросеть, которая поможет людям управлять автомобилями, диагностировать рак или отличать подделку от подлинного предмета искусства.

– Да, и тексты она тоже сможет писать, – обещает Дмитрий.

Справка

Дмитрий Мацкевич родился в Бресте, неоднократно побеждал на республиканской олимпиаде по физике. Окончил Московский физико-технический институт и Российскую экономическую школу.

Основатель ряда международных технологических проектов. В 2015 году вошел в топ-30 белорусских предпринимателей, которым не больше 30 лет.


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