Красно-коричневые планы Лукашенко 17 12.04.2018, 8:50

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Вниманию МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, частных банков, зарубежных инвесторов.

Под прикрытием разговоров о либерализации и демократизации, заигрывая с Западом, Лукашенко готовится ввести в Беларуси коммуно-фашизм под контролем своей криминальной группировки.

Преувеличение?

Нисколько.

Нет никакой случайности в том, что в белорусское общество одновременно вкинуты темы “переработанного” закона о тунеядцах, поправок к закону о СМИ и грядущих изменений в конституции.

Как при любой диктатуре режим цинично оправдывает необходимость изменения законодательства нуждами народа, но никого это уже не может обмануть.

Поправки к закону о СМИ нужны режиму для уничтожения свободы слова в интернете. Лукашенко постоянно говорит о своей ненависти к интернету. А после прошлогодних массовых протестов у него народный гнев и интернет слились воедино.

Страх и инстинкт тут же сработали: запретить всю эту вакханалию, поставить под контроль, а попутно выявить всех еще не выявленных. И тогда экономика снова расцветет с помощью государственной телепропаганды и снова спокойно можно будет второй десяток лет обещать “пятьсот”.

Был отдан приказ заблокировать “Хартию”, запугать блогеров и стримеров заставить замолчать комменты.

Появился проект поправок, которые предписывают всех регистрировать и все регламентировать. И не только интернет издания, но и всех журналистов и даже самих пользователей. Хочешь высказать свое мнение – регистрируйся, то есть доноси сам на себя, потому что, за редким исключением, положительные мнения о режиме в сеть поставляют лица, находящиеся на содержании этих властей.

Посмеют зарегистрированные интернет-СМИ пикнуть, будут заблокированы без всяких предупреждений, судебных процедур и оснований. А для разблокировки нужно будет продемонстрировать удвоенную лояльность.

Отработав блокировку на сайтах Белорусского национального конгресса, Белпартизана и Хартии, режим решил законодательно узаконить беззаконие.

Сейчас послушные чиновники будут имитировать обсуждение, общественные дискуссии, консультации с общественными организациями. “Палаточники” будут изображать какие-то чтения, распинаться о пользе поправок для народа. Но решение уже принято: со свободой слова в интернете на территории Беларуси должно быть покончено. Если надо будет, привлекут китайских товарищей. Время для этого есть, но не так много: надо успеть до начала реализации закона о “тунеядцах”.

Его, кстати, смекалистые чиновники обозвали “декретом о содействии занятости”. Но суть же не спрячешь. Он даже к занятости имеет косвенное отношение. Его цель – все тот же тотальный контроль за населением, обеспечение лояльности властям и создание новых возможностей для грабежа.

Декрет, как положено документам такого рода, написан так, что допускает полный произвол при определении “тунеядцев”, а также поборов с них.

Ну и вершиной законотворчества Лукашенко в этом опусе является создание специальных комиссий, состоящих из карательных органов, местных лукашенковских администраций и общественных лукашенковских организаций, которые и будут определять, кто и в какой степени попадет под новые репрессии и грабежи. В общем, создаются своего рода “тройки”, которые будут без суда и следствия решать судьбы по крайней мере сотен тысяч людей.

Новый декрет, среди прочего, позволит:

- Усилить систему шантажа рабочих в дополнение к контрактной системе. Трудящиеся окажутся в еще более подчиненном положении перед работадателями, поскольку увольнение будет грозить огромными расходами на коммуналку

- Выселять владельцев жилья из их квартир за неуплату непомерных коммуналок. Фактически создается механизм отъема личной собственности граждан по упрощенной схеме.

- Усилить репрессии против оппозиции и гражданских активистов. При фактически существующем “запрете на профессию” для инакомыслящих многие из них попадут в списки “тунеядцев” или “лиц, ведущих асоциальный образ жизни”.

- Без суда и следствия помещать людей в ЛТП, если лукашенковские “тройки” признают их “асоциальными”.

- Создать систему шантажа временных и даже постоянных эмигрантов, работающих или проживающих за границей. По декрету они обязаны будут доказывать лукашенковским комиссиям-тройкам, что они работают и платят налоги. А если не работают, а вышли замуж или женились и переехали за границу, а дома остались родители и жилье? Значит они будут оплачивать все по “тунеядскому“ тарифу? Такое вот “содействие занятости” белорусов где-нибудь в США или Германии. Уехавших в поисках заработка и лучшей жизни белорусов – сотни тысяч, если не миллионы. Сейчас режим их научит “родину любить”

- Создать базу данных на белорусов, проживающих за рубежом, включая адрес и место работы. Для спецслужб откроются неограниченные возможности для вербовки граждан, находящихся за границей, а также их родственников в Беларуси. Учитывая то, как плохи дела сегодня у российской агентуры и тесную дружбу спецслужб Лукашенко и Путина, это й возможностью охотно воспользуется Кремль.

- Предоставить доступ к базе личных данных граждан Беларуси не только силовикам, но и комиссиям-тройкам, а через них – кому угодно. Откроются новые возможности для криминалитета.

Много еще сюрпризов заложено в новом декрете, но смысл и направленность его понятны.

Венчать все это законотворческое безумие призвано изменение конституции. Нет особого смысла гадать, каковыми будут планируемые изменения. Они будут такими, какие нужны Лукашенко для ужесточения контроля над обществом, расправы с инакомыслием, обеспечения роскошной жизни владельцам особняков в Дроздах, для усиления режима своей личной власти.

Лукашенко так уверовал в свою ловкость и умение околпачивать всех и вся, что, безусловно, будет просить деньги у Запада, чтобы за его счет весь этот коммуно-фашизм водрузить на шею белорусам. А у кого еще? Путин что-то подкинет, если успеет, а своих ресурсов нет.

Диктатор попытается продать на Запад свои планы под видом необходимых реформ для продолжения того самого многолетнего сна, после которого Беларусь должна проснуться в демократии. Расчет на то, что занятый Путиным Запад в очередной раз позволит себя обвести вокруг пальца. Надежда на то, что в Брюсселе по-прежнему будут пытаться разглядеть в Лукашенко потенциал борьбы с Путиным.

Может хватит уже Западу демонстрировать наивность, граничащую с глупостью? Единственный и самый преданный военный союзник Путина в Европе приступил к реализации своих безумных планов, которые угрожают и нам, и вам. С помощью Запада Лукашенко хочет продолжать грабить народ, который его ненавидит, еще больше укрепить власть своей преступной группировки.

Может пора, наконец, проявить твердость и верность принципам по отношению к диктатору? С Путиным ведь получается. А уж каким мачо его изображали.

Нельзя заигрывать с диктаторами. Любыми. Большими или маленькими.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, специально для Charter97.org