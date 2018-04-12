Директор ЦРУ: В бою в Сирии были убиты несколько сотен русских 12.04.2018, 20:59

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Такое заявление Майк Помпео сделал на слушаниях в Сенате.

Кандидат на пост госсекретаря США, уходящий в отставку директор ЦРУ Майк Помпео заявил на слушаниях в Сенате, что в Сирии в боестолкновении с американскими военными недавно были убиты «несколько сотен русских», передает «Радио Свобода».

Помпео не сообщил каких-либо подробностей и не привел источники своей информации. Он лишь сказал, что это произошло несколько недель назад. По всей вероятности, он имел в виду бой 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, когда сотни наемников, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада, атаковали позиции курдов - союзников США. Американская авиация нанесла удар по наступавшим, нанеся им большие потери.

Вскоре после боя в соцсетях, а затем и в СМИ начали появляться сообщения о множестве погибших граждан России - наемников из так называемой «ЧВК Вагнера». Приводились разные цифры потерь - от нескольких десятков до 600. Чаще всего называлась цифра в 200 погибших.

МИД России сначала отрицал факт гибели россиян, а затем признал, что могли погибнуть до 5 человек, а несколько десятков - получить ранения. В МИД подчеркнули, что речь не шла о кадровых военных.

Американские военные ранее подтверждали факт боя и больших потерь среди нападавших, однако воздерживались от того, чтобы говорить, кто именно был среди погибших. Военные США подчеркнули, что известили российских военных о намерении нанести удар - и те не возражали.