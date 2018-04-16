Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию 28 Дмитрий Бондаренко

16.04.2018, 8:31

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Кто готовит Беларусь к оккупации.

«Россия серьезно готовилась к оккупации Крыма. Крымчане на протяжении многих лет одурманивались российской пропагандой».

А. Турчинов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины

«Мы уже сегодня говорим об информационных войнах как одной из составляющих гибридных войн».

А. Лукашенко, белорусский диктатор

Это, наверное, редчайший случай, когда я полностью согласен с высказыванием белорусского правителя. Cложно было бы с ним не согласиться после всего того, что Россия натворила в Украине. И можно верить Александру Турчинову, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, что российская гибридная агрессия начиналась именно с доминирования российских СМИ в Крыму.

В своей статье от 22 февраля 2018 года я писал о значительных проблемах с информационной безопасностью в Беларуси, возникших после блокировки властями самого популярного белорусского информационного сайта Charter97.org и ответственности за это руководителя ОАЦ и министра обороны страны.

Приятно, что уже 25 февраля в интервью государственному телеканалу ОНТ министр Равков отметил, что в Беларуси для борьбы с угрозами в сфере кибер- и информационной безопасности «уже есть кадры и структуры» и создаются новые воинские единицы, в частности, специальная рота информационной безопасности. Здорово, что министр обороны имеет доступ к секретным сайтам и сигнал был принят. Хорошо, что Республика Беларусь и белорусская армия идут в ногу со временем, а главнокомандующий Лукашенко по совместительству является командующим не только над десантниками, танкистами, летчиками, артиллеристами, но и над «киберщиками».

По прошествии почти уже трех месяцев после блокировки сайта «Хартия-97», известного своей твердой патриотической позицией, можно утверждать, что резкое падение просмотров белорусскими пользователями сайтов белорусского сегмента интернета и массовый переход белорусских читателей на российские сайты было не краткосрочным явлением, а устойчивой тенденцией. Об этом свидетельствуют данные популярного рейтинг-сайта Liveinternet.ru.

Суммарное количество просмотров новостей по месяцам

Среднемесячное количество просмотров новостей белорусами в Белнете

Среднемесячное количество просмотров новостей белорусами в Рунете

В январе 2018 года количество просмотров белорусами страниц информационных сайтов белорусского сегмента интернета (Белнета) составляло 92 миллиона 103 тысячи. А количество просмотров страниц сайтов Рунета составляло 131 миллион 24 тысячи. В марте 2018 года эти данные стали составлять 72 миллиона 327 тысяч в белорусском сегменте и 168 миллионов 599 тысяч в российском.

На количество просмотров в том или ином месяце, безусловно, влияют различные факторы, в том числе и происходящие в мире, в регионе и Беларуси события.

Поэтому интересно сравнить данные показатели со статистикой марта 2017 года.

Видно, что за это время количество просмотров белорусами в белорусском сегменте упало со 106 миллионов 885 тысяч до 72 миллионов 327 тысяч, а количество просмотров белорусами в Рунете резко возросло со 115 миллионов 980 тысяч до 168 миллионов 599 тысяч. То есть, если в марте 2017 года разница между российскими и белорусскими предпочтениями наших читателей составляла 1,1 раза, то сейчас белорусы в 2,33 раза больше читают российские информационные сайты, чем отечественные. Не все белорусские сайты представлены в статистике Liveinternet, но в указанный период их список был неизменен, в белорусском сегменте даже появилось несколько новых крупных сайтов.

Понятно, что советники Лукашенко, убеждая его закрыть вредную «Хартию», говорили, что ничего страшного от закрытия одного сайта не произойдет. Не учли только, что это за сайт. Об опасности полного перехода белорусских пользователей в российский сегмент интернета после принятия новых поправок в Закон о СМИ заговорил даже руководитель «вегетарианского» тутбая Юрий Зиссер.

Белорусского правителя иногда называют «мастером баланса», но, как видно из графиков, примерный баланс в информационных предпочтениях белорусов существовал год назад. Сейчас на лицо открытая и добровольная сдача позиций в пользу российских интернет-медиа.

Тот же Александр Турчинов, вспоминая недавно события 2014 года, говорил, что остановить российскую агрессию и отстоять независимость Украины удалось только благодаря деятельности гражданского общества, мужеству добровольцев-патриотов и украинских независимых СМИ, которые поддерживали боевой дух нации и не боялись называть вещи своими именами. Это именно те государствообразующие элементы, которые на протяжении своего нахождения у власти последовательно уничтожает Лукашенко, тем самым открывая Беларусь для оккупации.

Я понимаю тех, кто говорит, что Лукашенко хороший, только его обманывают его окружение и родственники. Недавно белорусы смеялись над подсунутыми диктатору фейковыми цифрами «популярности» в интернете программ Белорусского телевидения. Но за разрушение информационной безопасности страны несет персональную ответственность Лукашенко, и как киберкомандующий в сложившейся ситуации он должен или застрелиться, или уйти на пенсию.

Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», специально для Charter97.org