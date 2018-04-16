Cемь фактов об «исчезнувшем» главе Гомельского райисполкома 7 16.04.2018, 10:32

4,085

Популист и враг фермеров.

По некоторой информации, Александр Ситница, уволенный за прогулы, задержан правоохранительными органами. Что известно об этом чиновнике - в материале udf.by.

Один из самых «незаменимых» председателей райисполкомов

В этом году исполняется 10 лет, как Александр Ситница возглавил Гомельский райисполком. По белорусским меркам это вполне большой срок для руководителей такого уровня. Гомельский район в основном сельскохозяйственный, и судя по тому, что Ситница столько лет без скандалов им руководил, справлялся со своими обязанностями он довольбно неплохо. Этому есть и подтверждения. К примеру, в 2016 году Гомельский район был признан победителем областного соревнования по производству зерновых.

«Человек из народа»

До того как стать высоким начальником Ситница много поработал на невысоких должностях в колхозах. Да и начинал он с самых низов. Уроженец деревни Куритичи Петриковского района окончил БАТУ, отслужил на Северном флоте и начал трудовую деятельность в хозяйстве «Заветы Ильича» инженером по сельхозмашинам. Потом кем только не успел поработать: бригадиром, заместителем начальника машинного двора, заведующим мастерскими, агрономом…

Наконец, добравшись до должности председателя колхоза в Речицком районе, он получил назначение в местный райисполком. Оттуда его перебросили в Гомельский район.

Не чурался популистских действий

В Беларуси чиновники не заигрывают с народом и стараются лишний раз не высовываться, потому как их будущее зависит не от мнения людей, а от того, как они отчитаются перед вышестоящим начальством. Не сказать, что Александр Ситница был очевидным исключением в этом правиле, но жителям района он сталася понравиться.

Один из эпизодов – осенью прошлого года председатель райисполкома с замами выехал на поле, чтобы помочь убрать сельхозпредприятию «Восток» капусту. Прессу не забыли захватить с собой.

Еще пример: по средствам массовой информации теперь гуляет фотография чиновника с кроликом. История его создания такова: в 2011 году Ситница подарил декоративное животное Грабовскому УПК «Детский сад – средняя школа». Дети, а заодно и их родители были в восторге.

Председатель-спортсмен

Как только Ситница переехал на работу в Гомельский район, то взялся за создание спортивной команды в райисполкоме. Чиновники не обошли стороной и самый государственный вид спорта – хоккей. Но вот в команду области, которая соперничает в Республиканских соревнованиях любителей с командой Лукашенко, Ситнице, по всей видимости, пробиться не удалось.

Говорил, что менталитет людей в колхозах изменился

В интервью газете «Советская Белоруссия» председатель Гомельского райисполкома уверял, что колхозы превращаются в эффективную форму производства на селе.

«Хочу заметить, что менталитет людей меняется — их не надо выгонять в поле. Когда идет уборка, каждый стремится как можно быстрее убрать урожай, дорожит каждым колоском… Пришло время, когда люди стали относиться к колхозному, как к своему личному, по-хозяйски», – сказал Ситница.

Между тем, экономисты говорят, что в белорусских колхозах мало что изменилось с советских времен, а потому сельское хозяйство под контролем государства остается дотационным и в действительности не является в целом прибыльным.

Недолюбливал фермеров

Вместе с высокой оценкой в адрес колхозов Александр Ситница была намного более критично настроен по отношению к частным хозяйствам.

«Фермеров у нас хватает, но не скажу, что всеми доволен... Есть и такие, у которых, кроме молодости и желания, ничего и нет. Кричат, требуют, что-то обещают, а все бестолково получается. Сегодня многие фермеры хотят развиваться, да и колхозы налаживают свое производство, а для этого нужны земли, которых в нашем районе не хватает. Ущемлять одних за счет других мы тоже не можем. Земля — это основное богатство нашей страны», – так расставил приоритеты председатель Гомельского райисполкома.

Незадолго до исчезновения его хвалила областная пресса

Еще два месяца назад газета «Гомельская праўда» так писала об Александре Ситнице:

«Руководитель во главу угла своей работы всегда ставил и ставит человека-труженика, мастера своего дела, патриота родной земли».

Вероятно, скоро все же выяснится, что нового узнали правоохранители о председателе с того времени.