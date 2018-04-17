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Фотофакт: Путешественник собрал 15 тысяч табличек «Не беспокоить»

  • 17.04.2018, 14:51

Итальянец ранее работал в ООН и всегда питал страсть к путешествиям.

Эдуардо Флоресу из Турина удалось собрать коллекцию из более чем 15 тысяч табличек «Не беспокоить», которые принято вешать на двери гостиничных номеров.

Эдуардо Флорес ранее работал в ООН. Он всегда питал страсть к путешествиям и, бывало, привозил из командировок значки «Не беспокоить». Однажды его коллега обратил на них внимание и подбросил мысль о том, что можно было бы составить интересную коллекцию. «С тех пор я всегда прихватывал «сувениры» из отелей, где доводилось останавливаться, – рассказал Эдуардо Lonely Planet (перевод – 34travel.me). – К слову, много лет назад мой отец работал менеджером гостиницы, так что интерес ко всяким штукам из отелей у меня явно оттуда».

Таблички выполнены из самых разных материалов: бумага, пластик, дерево, ткань, кожа, латунь. Не все «экспонаты» прибыли из отелей. Часть табличек Эдуардо заполучил с круизных судов, из учебных заведений или больниц.

«Не так просто упорядочить и хранить коллекцию из 15 тысяч предметов, – рассказывает коллекционер. – Самые красивые я выставляю на обозрение в комнате, но в основном таблички хранятся в конвертах и коробках, отсортированные по странам».

Если Эдуардо встречает сложную в изготовлении, необычную табличку, он обращается к персоналу отеля с просьбой продать ему это чудо. Иногда эффектные таблички продаются в сувенирных лавках при гостиницах.

Фавориты коллекционера – образцы из Азии, потому что там часто используют мастерство местных ремесленников, чтобы вырезать интересную табличку из дерева или других материалов. Таблички из Индонезии, Таиланда, Мьянмы, Лаоса и Камбоджи – любимчики Эдуардо. Также ему очень нравится добывать что-то по-настоящему редкое. Один из таких раритетов прибыл из Ватикана: это значок из отеля, где останавливаются путешественники, прибывшие в город-страну по деловым вопросам, а еще именно там живет действующий Папа Римский.


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