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«Ъ»: Беларусь отправит «Полонезы» в Азербайджан уже в этом году

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  • 18.04.2018, 7:58
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Первый контракт подразумевает передачу десяти комплектов РСЗО.

Министр обороны Азербайджана уже посетил Беларусь, где ознакомился с технологией производства ракетной системы «Полонез». Аналитики рассматривают эти поставки как ответ Еревану, закупившему российские «Искандеры», сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным российского издания, поставки «Полонеза» в Азербайджан могут начаться уже в этом году. Как рассказал «Ъ» источник, близкий к Минобороны Беларуси, первый контракт подразумевает передачу десяти комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т.д.). Юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы». При этом, по словам источника, речи «о кредите со стороны Минска не идет».

О том, что покупателем является Азербайджан, «Коммерсанту» рассказали два топ-менеджера предприятий российской оборонной промышленности.

Военные аналитики рассматривают этот контракт как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов «Искандер» в Армению». Собеседник «Ъ» полагает, что поставка оружия, способного поражать объекты городской и военной инфраструктуры, аэродромы, дорожную и речную сеть, а также живую силу, будет воспринята в Ереване негативно, но те же «Искандеры» сыграют роль сдерживающего фактора.


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