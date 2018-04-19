закрыть
19 апреля 2018, четверг, 9:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Черный день белорусского интернета

13
  • 19.04.2018, 8:54
  • 2,349

Сегодня в Беларуси собираются принять поправки в закон о СМИ.

19 апреля в так называемой «палате представителей» состоится первое чтение по новым поправкам в закон о средствах массовой информации. В том, что он будет утвержден без каких-либо замечаний мало кто сомневается.

Поправки окончательно уничтожат свободу слова в Беларуси. Вводится регистрация новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится «обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек». Помимо этого с уничтожением независимых интернет-ресурсов Беларусь окончательно попадает под информационное влияние России.

Напомним, 24 января в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый новостной сайт «Хартия-97».


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип