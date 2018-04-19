Черный день белорусского интернета 13 19.04.2018, 8:54

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Сегодня в Беларуси собираются принять поправки в закон о СМИ.

19 апреля в так называемой «палате представителей» состоится первое чтение по новым поправкам в закон о средствах массовой информации. В том, что он будет утвержден без каких-либо замечаний мало кто сомневается.

Поправки окончательно уничтожат свободу слова в Беларуси. Вводится регистрация новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится «обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек». Помимо этого с уничтожением независимых интернет-ресурсов Беларусь окончательно попадает под информационное влияние России.

Напомним, 24 января в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый новостной сайт «Хартия-97».