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Приняты поправки, уничтожающие свободу интернета в Беларуси

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  • 19.04.2018, 12:28
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Белорусский закон о СМИ ужесточили еще больше.

Сегодня белорусские «депутаты» в первом чтении приняли поправки в Закон о СМИ, согласно которым комментаторов на интернет-форумах должны идентифицировать, а сотрудники интернет-изданий, не прошедших регистрацию, лишаются статуса журналиста.

Представлял изменения в Закон о СМИ, которые ужесточают требования к интернет-изданиям, новый министр информации Александр Карлюкевич.

Поправки в Закон о СМИ, напомним, предполагают регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ (их будут называть «сетевыми изданиями»). Сотрудники незарегистрированных интернет-ресурсов не будут считаться журналистами, а госорганы будут вправе отказать им в аккредитации. Также вводится обязательная идентификация тех, кто размещает материалы в интернет-ресурсах (не только в сетевых изданиях), в том числе комментаторов на форумах, допускается возможность блокировки социальных сетей.

Закон также запретит распространение продукции иностранных СМИ в Беларуси без наличия разрешения, а редакции телеканалов должны будут обеспечить в еженедельном объеме вещания объем телепередач белорусского (национального) производства не менее 30 процентов.

По словам Александра Карлюкевича, необходимость изменений в Закон о СМИ связана в том числе с «гармонизацией» белорусского законодательства с законодательством России.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек». Помимо этого с уничтожением независимых интернет-ресурсов Беларусь окончательно попадает под информационное влияние России.

Напомним, 24 января в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый новостной сайт «Хартия-97»


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