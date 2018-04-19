Европарламент принял резолюцию о ситуации в Беларуси 13 19.04.2018, 14:48

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Евродепутаты призывают немедленно разблокировать сайт «Хартия-97».

Европейский парламент на заседании в четверг в Страсбурге принял резолюцию о ситуации в Беларуси.

Европейские депутаты констатировали, что Минск не принял во внимание, несмотря на предыдущие призывы, рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы при организации «выборов» 2018 года в местные органы власти. Они призвали немедленно возобновить работу над общей избирательной реформой.

В резолюции выражается сожаление преследованием в Беларуси независимых журналистов и СМИ во время местных выборов и приводится пример с блокированием информационного портала «Хартия-97» и избиением журналиста телеканала «Белсат» Андрея Козела. Европарламент призвал немедленно отменить блокирование сайта Charter97.org и отказаться от мер, угрожающих свободе слова.

Европейские парламентарии констатируют препятствия, чинившиеся представителям демократической оппозиции на избирательных участках, и критикуют отказы в регистрации демократических оппозиционных партий.

Они выразили сожаление непропорциональной реакцией белорусских властей на попытки оппозиции организовать манифестацию по случаю празднования Дня воли 25 марта 2018 года, что привело к аресту десятков активистов, включая лидеров оппозиции.

Депутаты настаивали на том, что «любое отступление назад в области демократии и уважения фундаментальных свобод, включая увеличение числа политических заключенных, должно систематически влечь за собой ясную реакцию со стороны ЕС в том, что касается его отношений с Беларусью».

Европарламент в очередной раз потребовал освобождения активистов гражданского общества Михаила Жемчужного и Дмитрия Полиенко, находящихся в заключении по политическим мотивам, а также реабилитации всех бывших политзаключенных и восстановления их гражданских и политических прав.

В резолюции содержится призыв к белорусским властям гарантировать уважение демократических принципов, прав человека и фундаментальных свобод, а также освободить всех политических заключенных.

Европарламент настаивает, чтобы Беларусь присоединилась к мораторию на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене.

Депутаты призвали Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) и Европейскую комиссию (ЕК) продолжить поддержку организаций гражданского общества в Беларуси и подчеркнули важность помощи независимым источникам информации белорусского общества, в частности, радиостанциям, сайтам и телеканалам, вещающим на белорусском языке из-за границы.

Европарламент принял к сведению секторальные диалоги между ЕС и Беларусью на техническом уровне в таких областях, как экономическая реформа, эффективное использование ресурсов, «зеленая» экономика и защита окружающей среды. При этом он призвал ЕВС и ЕК уделить особый приоритет безопасности АЭС в Островце с целью обеспечения полного соблюдения международных норм ядерной безопасности.

Европейские депутаты заявили о своем заинтересованном ожидании завершения переговоров между ЕС и Беларусью о приоритетах партнерства, что позволит расширить пространство двустороннего сотрудничества на благо граждан обеих сторон и откроет Беларуси доступ к финансовой поддержке и расширенному сотрудничеству с ЕС при условии принятия ею конкретных мер по демократизации и транспарентности, включая в приоритетном порядке полную реформу избирательной системы.