Топ-10 авто, которые выглядят дороже, чем стоят на самом деле 20.04.2018, 13:40

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Марки автомобилей, которые дают возможность казаться богаче.

Сайт Onliner.by подготовил обзор десятка машин, которые до сих пор выглядят очень солидно, хотя в цене потеряли уже 80—90% изначальной стоимости.

Audi A6 (C6)

Audi A6 третьего поколения сейчас можно купить за 7,5 тысячи долларов. Но при этом автомобиль все еще выглядит свежо и солидно. Это не сарказм. Благодаря консервативному подходу Audi к дизайну, A6 в кузове С6 до сих пор имеет схожесть с последними новинками из Ингольштадта. Да и в глазах других автомобилистов это поколение «а шестой» еще долго будет «настоящим немецким бизнес-классом», несмотря на то, что времена этой машины, конечно же, прошли.

Практически все экземпляры имеют богатую комплектацию с рабочим кондиционером, подогревами и электропакетами. Чаще встречаются дизельные А6 с АКП. Но есть варианты и с «механикой». Примерно 30% моделей на нашем рынке оборудованы полным приводом. Есть седаны, есть универсалы. Особой любовью у автолюбителей пользуется вседорожный вариант Allroad. Последний бывает только с полным приводом.

BMW 7-Series (E65)

Для тех, кто считает, что уже вырос из бизнес-класса и достоин «кареты» посолиднее, существуют седаны представительского класса. Правда, не всегда люди, морально «созревшие» до F-сегмента, имеют на кармане 100+ тысяч долларов. Но не беда. BMW E65, например, стоит сейчас тысяч 6—7 в неплохом состоянии. В крайнем случае многие продавцы согласятся на рассрочку какой-то части. И все! На владельцев новых Rio и Logan можно смотреть свысока.

К слову, BMW E65 считается не самой лучшей «семеркой». Куда более удачной с точки зрения дизайна и стиля была Е38. Многие поклонники марки считают, что именно 38-й кузов — лучший в истории всего семейства 7-Series. Но вернемся к Е65. Эта машина точно будет на «автомате», с задним приводом и кондиционером (может быть не заправлен!). Если на полном серьезе, то по опциям Е65 даст фору большинству современных серийных моделей непремиального класса.

Cadillac CTS

У старых Audi и BMW есть небольшой нюанс — эти автомобили все знают, и в потоке многие раскусят, что, несмотря на эффектную внешность, у машины «дешевая душа». А вот Cadillac не такая известная марка, и с ценами на «бэушку» ознакомлены далеко не все. Поэтому если взять CTS года 2004-го, то получите вполне эксклюзивный, но в то же время ремонтопригодный седан премиум-класса.

Модель первого поколения выпускалась пять лет с 2002 года. Только в кузове седан. Машину можно купить сейчас за тысяч 7 долларов в довольно неплохом состоянии. Формально CTS относится к бизнес-классу, но автомобиль имеет весьма динамичный силуэт кузова и воспринимается компактнее, чем, скажем, «ешка» Mercedes. Модели, продающиеся у нас, оборудованы либо 2,8-, либо 3,2-литровым движком. Только бензин, только «автомат». Одним словом — американец!

Chrysler Sebring Cabrio

Кабриолет Chrysler Sebring, как, впрочем, любой автомобиль с откидным верхом, всегда притягивает взгляды и выглядит эффектно. Конечно, когда у него опущен верх. Несмотря на то что старые Sebring Cabrio стоят около 3,5 тысячи долларов, они вызывают восхищение и уважение на дороге. Экзотика! К тому же это не какой-нибудь там мелкий Peugeot 206 CC, а настоящий американский кабриолет. Недаром их по-прежнему арендуют на свадьбы.

Практически все «Себринги» имеют передний привод, бензиновый мотор и автоматическую коробку передач. Не бывает моделей без кондиционера и литых дисков. Кабриолет второго поколения можно найти за 5—6 тысяч. Но выглядит такой автомобиль намного современнее. Цена зависит от состояния. Некоторые продают Sebring 2002 года за 7 тысяч долларов. Имеют право. Законом не запрещено.

Lexus LS

Вот мы и добрались до еще одного седана представительского класса. Так получилось, что сейчас Lexus LS последнего поколения можно купить за 15—16 тысяч. Просто выпускается нынешний LS c 2007 года. В следующем году автомобиль снимут с производства, но сегодня, имея на кармане всего 15 тысяч долларов, можно стать владельцем представительского седана, который выпускается до сих пор. Весьма неплохо, учитывая, что цены на новые LS приближаются к 100 тысячам.

Модель выпускается исключительно в кузове седан и только с бензиновыми моторами. Иногда встречаются гибридные версии. Как и положено F-седану, LS имеет широчайший список опций. Нет экземпляров без кожаного салона и «климата». У всех автомобилей — обогрев сидений, ксеноновые фары, литые диски и полный электропакет. Говорят, весьма надежная машина!

Mercedes S-Class W221

Подержанные S-Class очень сильно дешевеют после смены поколений. Вот и после выхода W222 модель в старом кузове на рынке «бэушек» резко упала в цене. Сейчас «эска» W221 стоит в Беларуси от 12—13 тысяч долларов. За эти деньги вы получаете один из самых комфортных в мире автомобилей с задним либо полным приводом, дизельным или бензиновым мотором. Выбрать на самом деле есть из чего.

90% всех W221 — черного цвета. Еще встречаются серебристые и белые. Остальные цвета — редкость. Все экземпляры имеют солидный набор опций, о половине из которых вы даже не имеете представления. Бензиновые «эски» встречаются чаще дизельных. Иногда можно найти модели на газу. Несмотря на возраст, W221 — это настоящий S-Class, отвечающий всем нормам комфорта и безопасности. Главное, чтобы пневмоподвеска была исправной. Дорогая штука.

Porsche Cayenne

Еще 15 лет назад никто и представить не мог, что за 8 тысяч долларов можно будет купить настоящий Porsche. Хотя Cayenne многие называют «ненастоящим Porsche». Мол, платформа от Touareg, да и вообще сомнительный кроссовер. Так или иначе, имея от 8 до 10 тысяч долларов, можно купить первое поколение «Кайенна». Несмотря на насмешки нелюбителей продукции VAG, модель даже в первом кузове имеет достойный уровень комфорта и динамики. Главное, чтобы состояние на момент покупки было хорошим.

Все машины оборудованы системой полного привода и широким набором опций, достойным уровня представительского класса. На автомобиль устанавливался широкий список силовых агрегатов. Самым популярным у нас является 4,5-литровый (в различных вариантах мощности). Учитывая, что первый Cayenne уже сегодня стоит дешевле некуда, можно не опасаться, что он подешевеет еще больше. Правда, ремонтировать такую машину весьма дорого. Имейте в виду!

Range Rover

Похожая история с Range Rover предпоследнего поколения. Внедорожник со своим монументальным классическим дизайном выглядит представительно и вызывает искреннее уважение на дороге. Причем купить предпоследний Range сегодня можно всего лишь за 10 тысяч долларов. А ведь первый владелец выложил за эту машину в десять раз больше! Из-за того, что данная модель с минимальными изменениями выпускалась фактически до 2014 года, сразу и не поймешь, это версия 2002 года выпуска или 2013-го.

Шутки про то, что владельцы Range Rover не здороваются в городе, основаны не на пустом месте. Автомобиль действительно не отличается высокой надежностью, и это нужно учитывать, выбирая экземпляр в возрасте 10+ лет. Но при должном уходе машина прослужит верой и правдой долгие годы. И не забудьте, что после езды по бездорожью желательно мыть подвеску! А с проходимостью у Range Rover полный порядок.

Volkswagen Touareg

А вот еще один внедорожник, который стоит недорого, но выглядит «на все сто» — Volkswagen Touareg. Еще недавно этот автомобиль был недоступной мечтой всех белорусов. Сегодня же легко найти очень неплохие варианты за «8 тысяч, торг». В отличие от упомянутого выше Cayenne, модель Volkswagen часто встречается с дизельными двигателями (вдвое чаще, чем с бензиновыми). У машины полный привод и почти всегда автоматическая коробка передач.

Чаще всего Touareg оборудован 2,5-литровым дизелем мощностью 163 или 174 л. с. Изредка можно встретить версии на «механике». Многие экземпляры первых годов выпуска находятся не в лучшем состоянии. Берегитесь «упиленных» вариантов! Ремонтировать Touareg — занятие не из дешевых, и это, к сожалению, иногда понимают лишь после покупки.

Volvo XC90

Примерно за такие же деньги, как и в случае с Touareg, можно купить первое поколение Volvo XC90. Этот кроссовер тоже имеет высокий уровень комфорта и, конечно, безопасности. Много экземпляров, прибывших к нам из США, эксплуатировались пожилыми людьми (статистика продаж Volvo об этом свидетельствует), поэтому находятся в досмотренном состоянии. Бензиновые XC90 встречаются вдвое чаще, чем дизельные. Есть экземпляры, переоборудованные под работу на газу.

Практически все XC90 имеют «автомат», кондиционер, полный электропакет, подогревы, «круиз» и пр. Все без исключения оборудованы полным приводом. По отзывам модель является весьма надежным современным кроссовером. Не зря шведы так долго выпускали первый XC90 (c 2002-го по 2014-й). Выглядит машина солидно, а стоит недорого.