Кемаль Озкан - белорусским властям: Время подходит к концу 22.04.2018, 20:26

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Кемаль Озкан

Международные профсоюзы поставили Минску ультиматум.

Прошло четырнадцать лет после того, как Комиссии по расследованию МОТ вынесла рекомендации правительству Беларуси, но профсоюзы продолжают подвергаться преследованию и вмешательству в их внутренние дела, пишет spm-by.org.

Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП) организовали совместную миссию в Беларусь, чтобы выразить солидарность с членскими организациями и встретиться с представителями правительства. 18 апреля члены миссии встретилась с чиновниками министерства труда и министерства иностранных дел и выразили глубокую озабоченность в связи с нападками на независимые профсоюзы и давлением на профсоюзных активистов в Беларуси.

В августе 2017 года по распоряжению властей правоохранительные органы задержали профсоюзных лидеров и устроили обыски в офисах Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников (БНП) и Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).

Оба профсоюза – члены Глобального союза IndustriALL и через Белорусский конгресс демократических профсоюзов входят в Международную конфедерацию профсоюзов и ее Всеевропейский региональный совет (ВЕРС).

Председателя Минской городской организации и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика освободили только 1 октября, после двух месяцев тюремного заключения. Власти продолжают расследование уголовного дела, возбужденного против лидеров профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере за получение солидарной помощи в рамках профсоюзного сотрудничества. Обоим лидерам грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются угрозы и преследования в отношении рядовых членов профсоюза РЭП.

Следственный комитет Беларуси допросил не менее 550 человек. Примечательно, что следователей в основном интересовала профсоюзная деятельность, а не финансовые вопросы профсоюза. Компьютеры и другое оборудование, а также документы, конфискованные в августе в профсоюзных офисах, до сих пор не вернули.

Белорусские пограничники под предлогом борьбы с контрабандными товарами задерживают активистов профсоюза РЭП, возвращающихся из-за границы, для проведения обыска багажа и личного досмотра.

Белорусские власти подрывают деятельность независимых профсоюзов в отместку за их успешную борьбу против нового декрета, карающего безработных. Первая версия декрета была отменена после массовых протестов, инициаторами и вдохновителями которых были независимые профсоюзы. Власти внесли изменения, но суть декрета осталась прежняя – теперь безработных заставляют платить по более высоким тарифам за услуги, субсидируемые государством.

Заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан так прокомментировал результаты встречи с представителями белорусского правительства:

«Мы выразили обеспокоенность по поводу нынешней ситуации с профсоюзами и правами трудящихся в Беларуси и предложили помощь и сотрудничество, чтобы исправить положение дел.

Будет ли этот шаг действительно началом долгого пути к улучшению – это вопрос, который мы адресуем правительству Беларуси.

Однако, если серьезного ответа не последует, Беларусь не станет достойным членом международного сообщества. Время подходит к концу. Следующая сессия Международной конференции труда, на которой может быть рассмотрен белорусский вопрос, состоится в июне», - заявил профсоюзный лидер.

Одновременно с миссией состоялись акции протеста профсоюзов возле посольств Беларуси в Бельгии, Грузии, Кыргызстане, Украине и Швейцарии. Делегация профсоюзов встретилась с послом в Женеве, который выразил желание перейти к трехсторонней системе социального диалога.

Члены профсоюзной делегации заявили, что прежде чем начать диалог, необходимо создать условия, при которых профсоюзные активисты не будут бояться судебного преследования за профсоюзную деятельность. Участники профсоюзных акции протеста потребовали:

• Прекратить преследование независимых профсоюзов в Беларуси;

• Выполнять международные обязательства, взятые на себя Беларусью, в частности, соблюдать Конвенцию МОТ № 87 о свободе объединения и защите права на организацию в соответствии с рекомендациями Комиссии по расследованию;

• Прекратить массовые допросы рядовых членов РЭП и других независимых профсоюзов и закрыть уголовное дело в отношении лидеров профсоюза РЭП Федынича и Комлика.

Письма с аналогичными требованиями были переданы в посольства Беларуси во многих других странах.