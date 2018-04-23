БНК: Терпение народа не бесконечно 17 23.04.2018, 10:47

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Властям советуют оказаться от опасных игр.

Белорусский Национальный Конгресс выступил с предупреждением в адрес диктатора Лукашенко. Текст заявления опубликовал в «Фейсбуке» один из лидеров БНК Николай Статкевич:

«Предупреждение Белорусского Национального Конгресса

24 апреля Александр Лукашенко выступает перед обеими «палатами» так называемого «национального собрания». Как нам стало известно из различных источников, в том числе из источника внутри власти, он намерен озвучить вопросы на уже анонсированный им «референдум» по изменению Конституции. Основной вопрос - изменение статьи 81 Конституции Беларуси, в котором записано: «Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь».

Лукашенко предлагает увеличить президентский срок до семи лет, начав его отсчет со дня проведения «референдума».

Чтобы отвлечь внимание общества от попытки обеспечить себе еще 10 лет бесконтрольной власти даже без обычного «избирательного» спектакля, Лукашенко собирается вынести на «референдум» другие вопросы - в том числе вопрос отмены смертной казни. Но это всего лишь дымовая завеса над вопросом о власти, которую Лукашенко незаконно удерживает с 1999 года.

Белорусский Национальный Конгресс предупреждает, что будет рассматривать очередной «референдум» по изменению Конституции, цель которого - пожизненная власть действующего правителя страны, как государственное преступление, к предотвращению которого мы будем призывать все общество, поднимать весь народ. И мы не остановимся в этом ни перед какими угрозами, так как пожизненная власть человека, который держит страну в политическом и экономическом застое, - это прямая угроза жизни Беларуси.

БНК является сторонником как мирных перемен, так и мирных протестов против действий власти, которые мешают переменам, но аморальное, циничное поведение Александра Лукашенко, направленное исключительно на собственные интересы, может привести к взрывным процессам и острому гражданскому конфликту с непредсказуемыми последствиями.

Терпение народа не бесконечно, поэтому советуем действующему правителю совершить поступок не ради себя, а ради Беларуси. Советуем отказаться от опасных игр, согласиться на внутринациональный диалог и вернуть власть тому, кому она на самом деле принадлежит: народу.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»