Видеофакт: Солдаты миротворческой бригады выбегают из части и присоединяются к протестам в Ереване 10 23.04.2018, 12:51

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К участникам акций протеста присоединились люди в военной форме с шевронами миротворцев.

На видео в «Фейсбуке» видно, как солдаты выбегают с территории воинской части и под аплодисменты присоединяются к протестующим в Ереване.

Таким образом, часть военных фактически примкнула к движению «Мой шаг», направленному против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

По понятным причинам военные не раскрывают свои имена и место службы. Однако позже стало известно, к митингующим присоединились военнослужащие миротворческой бригады Минобороны. В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых военнослужащие буквально выбегают с территории воинской части и направляются в сторону демонстрантов.

Напомним, что сегодня протесты в Армении вспыхнули с новой силой, несмотря на арест в воскресенье лидера протестующих Никола Пашиняня и его соратников. В понедельник утром студенты ереванских вузов объявили забастовку и вышли на улицы армянской столицы. Позже к колоннам демонстрантов присоединились люди в военной форме.