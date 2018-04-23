Народ Армении победил: Саргсян ушел в отставку 55 23.04.2018, 15:24

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Фото: photolure.am

(обновляется) Премьер-министр Армении подал в отставку на 11-й день мирных протестов.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Соответствующее решение было официально обнародовано в понедельник, 23 апреля.

В официальном заявлении Саргсян признал, что оставляет свой пост из-за уличных акций протеста. «Я выполняю ваше требование», — заявил Саргсян народу Армении.

«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Лидер акции протеста Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — говорится в заявлении премьер-министра.

Отставка последовала в результате 11-дневных мирных массовых акций протеста в Ереване и в других городах страны.

Массовые митинги, демонстрации и шествия, начиная с 13 апреля, проводило движение «Мой шаг» во главе с главой парламентской фракции блока «Елк» («Выход») Николом Пашиняном. В воскресенье, 22 апреля Саргсян пришел на переговоры с Пашиняном, однако сорвал диалог после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода Саргсяна.

Спустя полтора часа после этого инцидента, Пашинян был арестован. Протестные настроения, однако, не стихли, а наоборот, еще больше усилились.

22 в апреля в центре Еревана прошел самый массовый митинг против правления Сержа Саргсяна, в котором приняли участие от 160 до 200 тысяч человек.

Утром в понедельник 23 апреля массовые акции протеста по всей Армении продолжились, в Ереване к ним присоединились военные из бригады миротворцев и других частей.

В понедельник днем Пашинян был выпущен на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.

Саргсян был «избран» главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков. Накануне были приняты изменения в конституции страны, которые расширяли полномочия премьера и фактически означали приход Саргсяна к власти на третий срок.

Изменения в конституции послужили поводом для массовых протестов в Армении.