Лукашенко: Нет места, где можно спрятаться 70 24.04.2018, 11:19

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(обновляется) Диктатор выступил с «посланием к народу и парламенту».

Сегодня Лукашенко выступил с так называемым «посланием к народу и парламенту». Выступление началось в «овальном зале» дома правительства в 10.30 и длилось 1 час и 20 минут. Вопросы «палатоничков» диктатору не транслировались.

Прямую трансляцию выступления проводил канал «Беларусь 1».

Негде спрятаться

«На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим, — заявил Лукашенко. — Безопасность стала осязаемым явлением. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко ее потерять и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить».

Надо убегать

Диктатор заявил, что за деньгами к государству обращаются все – и госпредприятия, и частники. «К опеке государства многие настолько привыкли, что при первых признаках проблем идут за помощью в бюджет. Это относится в равной степени к государственным и частным предприятиям. От такой практики пора не уходить, а убегать», - сказал Лукашенко. Диктатор также заявил, что сам не может понять, кто управляет предприятиями – то ли директора, то ли чиновники разных рангов.

Легко не будет

Начало выступления диктатора достаточно апокалиптическое.

«Легкого времени не будет. Санкционные войны рикошетом все равно затронут нас. Но замыкаться в себе мы не будем», - сказал Лукашенко.

Будет как в Армении

«Вопрос возможной корректировки Конституции обсуждается в интернете все время. Раз и навсегда хочу сказать, особенно для возмущенных СМИ из-за бугра: я никогда не действовал нечестно по отношению к людям. Я обещал и никогда не нарушу свою клятву, потому что будет как вчера в Армении. С народом играться нельзя. Если будет референдум, то я скажу заранее, об этом узнаете из СМИ. Я лично ни о каком референдуме не думал. Нам сейчас не до референдумов», - заявил Лукашенко.

«Если кто-то думает, что мы изменим Конституцию и тем самым создадим фундаменты для наших Майданов и «майданутых», то этого не будет», - добавил диктатор.

«Не надо ломать Конституцию страны под одного человека. А вдруг потом этот человек сломается? Армения - тому пример», - диктатор снова вспомнил о победе революции в Армении. Видно, эта тема не дает ему покоя.

«Раньше мы упрекали американцев, что они разжигают огонь войны, а теперь и сами туда скатились. Я, как человек, смотрю на работу СМИ – некоторые готовы засучить рукава, взять гранатометы и пулеметы и начать войну.

Я сразу говорю «поджигателям»: не дай Бог, что-то случится – и первые, кто поджигает, со своими детьми окажутся там. Они первые будут отправлены тушить вместе со своими детьми то, что поджигали. Потому прежде чем разжигать обстановку – подумайте», - заявил диктатор.

Не можем разобраться – что там за БНР была

«Мы не можем с историей разобраться. Что за БНР такая, куда наши интеграторы, националисты «рухалися». Лимит революций и войн мы исчерпали – хватит. Я сейчас только по-крупняку говорю.

Была Отечественная война 1812 года. Захотелось тут побродить Наполеону со своей ордой. Потом революция, потом БНР, с которой до сих пор не можем разобраться», - заявил диктатор.

Как будто мы знаем, кто там «скрипит»?

Диктатор порассуждал о международной обстановке.

«Уйдите из Сирии все, дайте сирийскому народу самому избирать свое будущее. Прекратите использовать Сирию как полигон для противостояния. Или вот спрашивает меня в Молдове, наверное, прозападная журналистка – что вы думаете по делу Скрипаля? Как будто мы знаем, кто и как там «скрипит», - сказал диктатор.

Проверенные люди с автоматами

Лукашенко пригрозил Государственной инспекции по охране животного и растительного мира разобраться с нарушениями закона методами 90-х годов.

Лукашенко недвусмысленно намекнул, что в середине 1990-х отправлял «проверенных людей с автоматами», которые «перестреляли всех бандитов» на трассе Берлин-Москва.

«Один случай произошел. Мне оперативники доложили, как шутку переслали правоохранительные органы. Ну просто стыдобище. Загружают фуру этой рыбой, уже, наверное, полудохлой, и везут в Минск и по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. И откуда информация пошла? Обычный водитель, который это вез. Мат-перемат, говорит, да сколько можно, у меня уже машина, говорит, растопырилась, разваливается от этого груза, я ее не могу довезти, я уже забыл, когда спал. Почти процитировал полностью», — привел подробности Лукашенко.

«Вы что, с ума там посходили? — продолжил он. — Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской, когда убивали людей на трассе Москва—Берлин? Когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца?»

«Нас по одному перебьют»

«Планету захлестнули торговые войны», — заявил Лукашенко – «Да и у нас далеко за примерами ходить не надо. Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок. Зачем из Новой Зеландии было вести сухое молоко? Если рядом в Беларуси его девать некуда? Вот через такие столкновения мы теряем друг друга.

Нас по одному перебьют. По одному повыбивают, выкинут из ЭАЭС - как два года назад, когда правительство Армении повысило цены на российский природный газ, а потом вынуждено было отступить», - диктатор снова обратился к армянской тематике.

Торговля и «прокладки»

Диктатор назвал посреднические торговые организации «прокладками» и потребовал их запретить.

«Одна из проблем белорусской экономики, требующая оперативного решения, — посреднические структуры», - заявил Лукашенко.

«Там, где доля государственного сектора высока, они приносят больше вреда, чем пользы. Да и не только государственный сектор. Что мы все о государственном да о государственном?», — сказал Лукашенко.

«Разберитесь с этими посредниками. Это вопрос для меня больной и очень важный. Они же любыми правдами эти прослойки и неправдами, взятками в том числе, сбывают на предприятия свои товары и часто по завышенной цене. Посредники съедают до 3% ВВП, это правительство посчитало», - диктатор нашел «виноватых» в плачевном состоянии экономики.

«Все вокруг – жулики и воры»

Лукашенко заявил, что готов отправить в отставку министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака.

«В системе Минтранса все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений, — заявил диктатор. — Необходимо самым кардинальным образом навести там порядок, причем раз и навсегда. Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака отправить туда же, куда министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом. Действуйте!»

«У простого человека даже может сложиться впечатление, будто все вокруг жулики и воры», — заявил Лукашенко.