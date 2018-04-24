Лукашенко признался во внесудебных расправах 17 24.04.2018, 12:13

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Коллаж: vk.com/f4kts14

Диктатор заявил, что по его приказу людей в Беларуси убивали без суда и следствия.

Во время так называемого «послания к народу и парламенту» Лукашенко признался во внесудебных расправах:

«Мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской, когда убивали людей на трассе Москва-Берлин? Когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину», - заявил диктатор.

Лукашенко не первый раз заявляет, что людей в Беларуси убивали без суда и следствия. Во время пресс-конференции для российских СМИ в 2013 году диктатор также рассказывал о методах борьбы с бандитами на трассе Москва-Берлин:

«Собрали несколько групп, взяли крутые автомобили и устроили ловушку на этой трассе. Всех, кто сопротивлялся из бандитов, расстреливали на месте. Три группы такие уничтожили, четвертой — не было. И до сих пор — тихо и спокойно», - заявил Лукашенко.