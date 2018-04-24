Люди Лукашенко с автоматами «работали» не только по «бандитам» 24.04.2018, 13:13

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Те же люди могли быть причастными к исчезновению оппозиционных политиков и журналистов.

Во время выступления с «посланием к народу и парламенту» Лукашенко заявил, что в середине 90-х годов посылал своих «людей с автоматами» ликвидировать отдельных людей.

«Хотите, чтобы было как в начале моей президентской карьеры, когда я направлял кучку людей с автоматами, чтобы перестреляли всех бандитов на трассе Берлин-Москва?», - сказал он.

Заявление прокомментировал «Белсату» бывший следователь, юрист и правозащитник Олег Волчек:

«Лукашенко взял себе право на внесудебные расправы. Как правитель он не мог отдавать таких команд, «перестрелять» кого-то. Это нарушение всех судебных процессов, чистый бандитизм - расправляться с людьми, как в Южной Америке. Для цивилизованного мира это выглядит ненормально и преступно. Возможно, речь идет о тех же лицах, которые причастны к похищению Захаренко, Гончара и других. О тех же, кто избивал до крови кандидата в президенты Александра Козулина в 2006 году. Так что «люди с автоматами» работали не только по бандитам».

В начале 2000-х годов, после исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-председателя ЦИК Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и оператора Дмитрия Завадского, общественности стало известно о так называемые «эскадронах смерти» - группе лиц, которая ликвидировала оппонентов Лукашенко. Среди прочих, в причастности к «эскадронам» подозревают бывшего командира спецназа Дмитрия Павличенко, а также нынешнего руководителя управления делами Лукашенко Виктора Шеймана - они до сих пор остаются под санкциями Запада и невъездными в Евросоюз.

В то время в независимой прессе также появлялась информация о том, что «эскадроны» могли ликвидировать и известных уголовников. Например, криминального авторитета по кличке Щавлик.

Подробнее о «эскадронах смерти» рассказывается в документальном фильме «Банды»: