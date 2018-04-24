Видеофакт: В конфетах от «Коммунарки» нашли живых червей 13 24.04.2018, 18:18

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Конфеты с червями обнаружили сразу несколько покупателей.

В конфетах «Аленка» кондитерской фабрики «Коммунарка», которые продаются в гродненском магазине «Алми», покупатели обнаружили червей, передает «Радыё Свабода».

По словам юриста гродненского Общества защиты прав потребителей Олега Калинкова, конфеты ему принесли сразу несколько покупателей.

«Случай неординарный. Я не представляю, как могло случиться такое, что в конфетах завелись черви. Конфеты же чаще всего приобретают для детей. Мы будем обращаться в суд, чтобы отсудить моральный ущерб покупателям. Такого в нашей стране быть не должно», - сказал юрист Калинков.

Дело на контроле у генерального директора и главного технолога «Коммунарки». Они сообщили, что дадут подробный комментарий 25 апреля.

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