Еврокомиссар Йоханнес Хан ответил главному редактору «Хартии-97» Наталье Радиной

Еврокомиссар Йоханнес Хан ответил главному редактору «Хартии-97» Наталье Радиной2
- 27.04.2018, 10:41
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ЕС призывает белорусские власти обеспечить беспрепятственный доступ к сети Интернет.
Во время последнего визита в Минск комиссара Европейского Союза по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнеса Хана ему было передано письмо главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной, в котором журналистка призывала еврокомиссара потребовать от белорусских властей незамедлительно прекратить блокировку сайта Charter97.org в Беларуси и остановить репрессии против независимых медиа. Письмо было подписано лидерами белорусских оппозиционных политических партий и организаций, которые присутствовали на встрече с Ханом.
26 апреля Наталье Радиной пришло письмо от главы Кабинета комиссара Йоханнеса Хана Михаэля Kaрнитшнига, в котором сообщается, что комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении осуждает репрессивные меры в отношении белорусских независимых СМИ.
Приводим текст письма полностью:
«Дорогая госпожа Радина,
От имени комиссара Хана я хотел бы поблагодарить вас за переданное ему во время визита в Минск письмо с информацией о том, что 24 января белорусские власти заблокировали независимый новостной сайт Charter97.org.
Мы в полной мере учитываем ваши опасения и вашу оценку тяжелой ситуации со свободой слова в Беларуси.
Я хотел бы заверить вас в том, что при каждом подходящем случае ЕС взаимодействует с белорусскими властями в связи с вопросами, связанными с правами человека, основополагающими свободами, в частности, со свободой СМИ. ЕС неоднократно призывал белорусские власти обеспечить беспрепятственный доступ к сети Интернет.
В этой связи постоянная поддержка независимых СМИ будет по-прежнему иметь важнейшее значение. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что несколько независимых средств массовой информации напряженно работают над достижением ощутимых результатов в развитии критического мышления и продвижении демократических ценностей.
Во время своего недавнего визита в Минск на встрече с представителями белорусских властей на самом высоком уровне комиссар Хан подчеркивал, что эти репрессивные меры противоречат принятым Беларусью обязательствам в соответствии, в том числе, с международным пактом гражданских и политических прав. Кроме того, во время последней встречи координационной группы ЕС-Беларусь 19-20 декабря 2017 года в Брюсселе и диалога по правам человека ЕС-Беларусь 20-21 июля 2017 года в Брюсселе ЕС подчеркивал необходимость соблюдения основополагающих свобод, включая свободу слова, выражения мнений, свободу СМИ.
Я хотел бы заверить вас, что дальнейшее развитие отношений между ЕС и Беларусью будут зависеть от того, предпримет ли Беларусь реальные шаги по соблюдению прав человека, уважению всеобщих основополагающих свобод и по укреплению верховенства права в стране.
Принципиальная позиция ЕС в отношении свободы слова, свободы выражения мнений и свободы СМИ как основополагающих прав каждого человека будет занимать важное место в двухсторонней повестке дня».