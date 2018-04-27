Еврокомиссар Йоханнес Хан ответил главному редактору «Хартии-97» Наталье Радиной 2 27.04.2018, 10:41

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ЕС призывает белорусские власти обеспечить беспрепятственный доступ к сети Интернет.

Во время последнего визита в Минск комиссара Европейского Союза по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнеса Хана ему было передано письмо главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной, в котором журналистка призывала еврокомиссара потребовать от белорусских властей незамедлительно прекратить блокировку сайта Charter97.org в Беларуси и остановить репрессии против независимых медиа. Письмо было подписано лидерами белорусских оппозиционных политических партий и организаций, которые присутствовали на встрече с Ханом.

26 апреля Наталье Радиной пришло письмо от главы Кабинета комиссара Йоханнеса Хана Михаэля Kaрнитшнига, в котором сообщается, что комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении осуждает репрессивные меры в отношении белорусских независимых СМИ.

Приводим текст письма полностью:

«Дорогая госпожа Радина,

От имени комиссара Хана я хотел бы поблагодарить вас за переданное ему во время визита в Минск письмо с информацией о том, что 24 января белорусские власти заблокировали независимый новостной сайт Charter97.org.

Мы в полной мере учитываем ваши опасения и вашу оценку тяжелой ситуации со свободой слова в Беларуси.

Я хотел бы заверить вас в том, что при каждом подходящем случае ЕС взаимодействует с белорусскими властями в связи с вопросами, связанными с правами человека, основополагающими свободами, в частности, со свободой СМИ. ЕС неоднократно призывал белорусские власти обеспечить беспрепятственный доступ к сети Интернет.

В этой связи постоянная поддержка независимых СМИ будет по-прежнему иметь важнейшее значение. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что несколько независимых средств массовой информации напряженно работают над достижением ощутимых результатов в развитии критического мышления и продвижении демократических ценностей.

Во время своего недавнего визита в Минск на встрече с представителями белорусских властей на самом высоком уровне комиссар Хан подчеркивал, что эти репрессивные меры противоречат принятым Беларусью обязательствам в соответствии, в том числе, с международным пактом гражданских и политических прав. Кроме того, во время последней встречи координационной группы ЕС-Беларусь 19-20 декабря 2017 года в Брюсселе и диалога по правам человека ЕС-Беларусь 20-21 июля 2017 года в Брюсселе ЕС подчеркивал необходимость соблюдения основополагающих свобод, включая свободу слова, выражения мнений, свободу СМИ.

Я хотел бы заверить вас, что дальнейшее развитие отношений между ЕС и Беларусью будут зависеть от того, предпримет ли Беларусь реальные шаги по соблюдению прав человека, уважению всеобщих основополагающих свобод и по укреплению верховенства права в стране.

Принципиальная позиция ЕС в отношении свободы слова, свободы выражения мнений и свободы СМИ как основополагающих прав каждого человека будет занимать важное место в двухсторонней повестке дня».