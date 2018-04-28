Активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского осудили на семь суток ареста 5 28.04.2018, 17:13

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Приговор вынес суд Первомайского района.

Активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского осудили на семь суток административного ареста за акцию в поддержку политзаключенных 26 апреля возле Академии Наук в Минске.

Приговор вынес суд Первомайского района.

Об этом сообщил корреспондент Charter97.org из Минска.

Информацию подтвердила в «Фейсбуке» сестра активиста Елена Терешкова. Она также сообщила, что в протоколе суда упоминались активисты Ольга Николайчик, Максим Черняк, Леонид Кулаков, Наталья Горячко-Басалыга.

Ольгу Николайчик, к которой накануне в дом пыталась ворваться милиция, арестовали, сообщила Елена Терешкова.