В Бресте целыми семьями вышли на митинг «Брестчанки против свинца» (Видео, онлайн) 29.04.2018, 13:17

Фото: b-g.by

Митинг проходит в парке воинов-интернационалистов.

Сегодня 29 апреля с 12.00 до 14.30 на площадке у сцены в парке воинов-интернационалистов в Бресте проходит разрешенный властями митинг «Брестчанки против свинца», сообщает «Брестская газета».

Во время него противники строящегося под Брестом аккумуляторного завода рассказывают пришедшим на мероприятие о вреде свинца и его соединений для здоровья людей и окружающей среды, а также обсуждают с ними возможный вред от запуска завода.

Фото: b-g.by

Всю неделю в соцсетях горожане и жители Брестского района выкладывали фото плакатов, которые они подготовили для митинга. Также были отпечатаны листовки с приглашением на него, которые накануне в людных местах раздавали четыре женщины, ранее добившиеся разрешения на проведение мероприятия.

Несмотря на название «Брестчанки против свинца», участие в митинге принимают и мужчины. Немало людей пришло сюда семьями, что высказать свое отношение к строительству аккумуляторного завода рядом с городом.