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В белорусских поездах ввели плату за зарядку мобильных

  • 3.04.2018, 12:58

За полчаса пользования розеткой в поезде белорус заплатил 1 рубль 30 копеек.

В фейсбук-аккаунте Andrew Greenchik появилось шокирующее сообщение, сообщает Еврорадио.

"WTF. Зарядка мобильников в поезде Брест-Могилев — платная".

За полчаса пользования розеткой в поезде Андрей зарядил 30% аккумулятора и заплатил... 1 рубль 30 копеек! Ему даже выдали специальную квитанцию:

Заплатить за зарядку в поезде предлагают даже по безналу! При этом в поездах на Вильню или Варшаву можно заряжать свой мобильный бесплатно и без ограничений!

В справке Белорусской железной дороги сведениям о том, что розетка в поезде может быть платной, очень удивились:

"В каждом вагоне есть где-то по две розетки, главное, чтобы работали. Но они бесплатные".

Так что это было? Шалости предприимчивого проводника? Нет. Информацию о платной зарядке мобильных мы нашли на сайте Могилевского железнодорожного вокзала. Здесь монетизировано практически все, с чем может столкнуться пассажир. Например, чтобы на вокзале Могилева купить билет из Орши в Витебск, нужно заплатить 11 копеек! Заказать билет через интернет — 24 копейки!

А подзарядка мобильных устройств — 1 рубль 10 копеек за час! То есть Андрея, который за полчаса заплатил 1 рубль 30 копеек, проводники все же немного "нагрели"


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