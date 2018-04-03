закрыть
3 апреля 2018, вторник, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Во Франции началась трехмесячная массовая забастовка железнодорожников

2
  • 3.04.2018, 13:12
Фото: Reuters

К забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF.

Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца.

По информации французских СМИ, забастовка уже привела к массовым скоплениям людей на вокзалах и невиданных ранее пробках.

Четыре профсоюзы призвали бастовать в течение двух дней в неделю до конца июня. Они протестуют против плана правительства реформировать национальную железнодорожную компанию SNCF.

По данным Le Figaro (перевод - «Европейская правда»), к забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF и три четверти машинистов поездов. Поезда по всей Франции ходят с перебоями, а сегодняшний день уже назвали "черным вторником". Некоторые железнодорожные линии закрыты полностью.

Кроме железнодорожников, бастуют пилоты авиакомпании Air France, сотрудники энергетического сектора и коммунальных служб. Анонсированные забастовки СМИ называют самым большим вызовом для президента Эммануэля Макрона с момента его избрания президентом в мае.

В Париже сокращениям подверглись рейсы региональных электричек. Это привело к переполненному общественному транспорту и серьезным заторам. Перед восемью часами утра на въезде в Париж зафиксировали 370 км пробок - исключительный для этого времени показатель.

На французских вокзалах наблюдаются большие скопления людей, которые пытаются сесть в то незначительное количество поездов, которые все-таки ходят.

На некоторых вокзалах, например, в Страсбурге, вообще нет людей.

Практически без изменений курсируют поезда международного сообщения, в частности операторов Thalys и Eurostar. В то же время не ходят поезда в Испанию, Италию и Швейцарию.

Французские власти призывают людей не планировать путешествия по железной дороге или пользоваться автомобилями.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч
Я был бы «за» конфликт поколений
Я был бы «за» конфликт поколений Андрей Санников