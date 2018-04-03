Во Франции началась трехмесячная массовая забастовка железнодорожников

Во Франции началась трехмесячная массовая забастовка железнодорожников2
- 3.04.2018, 13:12
К забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF.
Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца.
По информации французских СМИ, забастовка уже привела к массовым скоплениям людей на вокзалах и невиданных ранее пробках.
Четыре профсоюзы призвали бастовать в течение двух дней в неделю до конца июня. Они протестуют против плана правительства реформировать национальную железнодорожную компанию SNCF.
По данным Le Figaro (перевод - «Европейская правда»), к забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF и три четверти машинистов поездов. Поезда по всей Франции ходят с перебоями, а сегодняшний день уже назвали "черным вторником". Некоторые железнодорожные линии закрыты полностью.
Кроме железнодорожников, бастуют пилоты авиакомпании Air France, сотрудники энергетического сектора и коммунальных служб. Анонсированные забастовки СМИ называют самым большим вызовом для президента Эммануэля Макрона с момента его избрания президентом в мае.
В Париже сокращениям подверглись рейсы региональных электричек. Это привело к переполненному общественному транспорту и серьезным заторам. Перед восемью часами утра на въезде в Париж зафиксировали 370 км пробок - исключительный для этого времени показатель.
На французских вокзалах наблюдаются большие скопления людей, которые пытаются сесть в то незначительное количество поездов, которые все-таки ходят.
На некоторых вокзалах, например, в Страсбурге, вообще нет людей.
Практически без изменений курсируют поезда международного сообщения, в частности операторов Thalys и Eurostar. В то же время не ходят поезда в Испанию, Италию и Швейцарию.
Французские власти призывают людей не планировать путешествия по железной дороге или пользоваться автомобилями.
Jour de #greve en #garedunord ! #jesoutienslagrevedescheminots pic.twitter.com/0fvhqT4cGv— Nimajneb59 (@Nimajneb59) 3 апреля 2018 г.
Impressionnante photo de Christophe Simon à l'AFP d'une femme tombée sur les rails à Gare de Lyon, en ce premier jour de grève. #Greve3avril #grevesncf pic.twitter.com/BIebWzbB3M— Tom MASSON (@MassonTom1) 3 апреля 2018 г.
#GreveSNCF La gare de #Strasbourg quasi-déserte ce matin et pour cause >>> https://t.co/qO6nKjW2Y6 pic.twitter.com/rAnWFH6lto— France Bleu Alsace (@BleuAlsace) 3 апреля 2018 г.