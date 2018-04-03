Во Франции началась трехмесячная массовая забастовка железнодорожников 2 3.04.2018, 13:12

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К забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF.

Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца.

По информации французских СМИ, забастовка уже привела к массовым скоплениям людей на вокзалах и невиданных ранее пробках.

Четыре профсоюзы призвали бастовать в течение двух дней в неделю до конца июня. Они протестуют против плана правительства реформировать национальную железнодорожную компанию SNCF.

По данным Le Figaro (перевод - «Европейская правда»), к забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF и три четверти машинистов поездов. Поезда по всей Франции ходят с перебоями, а сегодняшний день уже назвали "черным вторником". Некоторые железнодорожные линии закрыты полностью.

Кроме железнодорожников, бастуют пилоты авиакомпании Air France, сотрудники энергетического сектора и коммунальных служб. Анонсированные забастовки СМИ называют самым большим вызовом для президента Эммануэля Макрона с момента его избрания президентом в мае.

В Париже сокращениям подверглись рейсы региональных электричек. Это привело к переполненному общественному транспорту и серьезным заторам. Перед восемью часами утра на въезде в Париж зафиксировали 370 км пробок - исключительный для этого времени показатель.

На французских вокзалах наблюдаются большие скопления людей, которые пытаются сесть в то незначительное количество поездов, которые все-таки ходят.

На некоторых вокзалах, например, в Страсбурге, вообще нет людей.

Практически без изменений курсируют поезда международного сообщения, в частности операторов Thalys и Eurostar. В то же время не ходят поезда в Испанию, Италию и Швейцарию.

Французские власти призывают людей не планировать путешествия по железной дороге или пользоваться автомобилями.