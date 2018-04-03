13-летний американец решил стать губернатором штата Вермонт 2 3.04.2018, 15:26

В Вермонте нет минимальных возрастных ограничений на пост губернатора.

Итан Зоннеборн является очень необычным кандидатом на пост губернатора штата Вермонт (США), ведь ему всего 13 лет, пишет сайт 120.su.

Центральным элементом своей предвыборной кампании школьник сделал контроль над оружием, ведь он считает, что именно его поколение способно понять эту проблему лучше всего. Правда, Итан подозревает, что такие идеи не будут очень популярны в штате, где многие жители увлекаются охотой.

В Вермонте нет минимальных возрастных ограничений на пост губернатора, так что, как бы иронично это ни было, мальчик вполне может занять этот высокий пост, если его выберут.

Однако, некий Конор Кейси, представитель одной из партий штата, сказал, что возраст Итана всё-таки ставит под вопрос его избрание. Прежде всего, у мальчика нет водительских прав, а губернатор должен активно разъезжать по вверенной территории, не завися при этом от других людей. Также препятствием может послужить то, что юный кандидат вряд ли сумеет совмещать политическую деятельность с учёбой в школе.