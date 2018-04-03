Парламент Нидерландов одобрил закон о «списке Магнитского» 1 3.04.2018, 20:12

Правительство должно инициировать введение соответствующих санкций на уровне ЕС.

Закон, предусматривающий расширение санкций против России в соответствии с так называемым европейским "списком Магнитского", одобрила нижняя палата федерального парламента Нидерландов. Об этом сообщает “Укринформ”.

Принятый закон требует от правительства Нидерландов инициировать на уровне ЕС введение санкций по европейскому "списку Магницкого". В случае непринятия в течение 5 месяцев таких расширенных ограничительных мер против РФ Евросоюзом парламент обязал правительство внести соответствующие законодательные предложения на национальном уровне.

Правящая Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая премьер-министром страны Марком Рютте, не поддержала это решение.

Аналогичные законодательные акты относительно "списка Магнитского" уже приняты в США, Канаде, Великобритании, Эстонии, Латвии и в Литве. Это персональные санкции против лиц, прежде всего российских чиновников, причастных к грубому нарушению прав человека и коррупционных деяний. Ограничения предусматривают визовые запреты и замораживание активов.

В Эстонии 3 апреля вступило в силу постановление правительства о запрете на въезд в страну для 49 россиян, входящих в "список Магнитского".